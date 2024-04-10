В Чехове план «Сирена» объявили из-за пособника боевиков из «Крокуса»

Глава Чехова заявил, что «работают органы МВД и ФСБ». От силовиков скрылся мужчина, которого подозревают в причастности к теракту в «Крокусе». ФСБ сообщала о задержании предполагаемых пособников в Москве, Омске и Екатеринбурге

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В городе Чехове в Московской области проводятся специальные мероприятия для силовиков, введен план «Сирена», заявил глава Чеховского городского округа Михаил Собакин.

«В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории г.о. Чехов укрывается пособник террористов», — написал он. По данным «112» и Baza, речь идет о мужчине, который, предположительно, связан с напавшими на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Каналы передавали, что 9 апреля он сбежал от сотрудников ФСБ и скрылся в лесу.

Собакин сообщил, что «работают органы МВД и ФСБ». «Прошу всех сохранять спокойствие!», — добавил он, заявив, что держит ситуацию на контроле.

О введении плана «Сирена» ранее сообщил источник РБК, близкий к МВД. В некоторых военных частях на территории района провели дополнительный инструктаж «по поводу бдительного несения службы».

План «Сирена» подразумевает комплекс специальных мер для сотрудников полиции и других органов. Его могут применять для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах, для поимки преступных группировок, для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников.

В рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы более десяти человек. Четверо из них — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни, которых силовики считают непосредственными исполнителями нападения.

4 апреля ФСБ сообщила, что в Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны еще трое подозреваемых в причастности к теракту: это двое граждан стран Центральной Азии и гражданин России. По версии ведомства, они перевозили деньги для покупки оружия и транспорта, которые использовались в теракте, а третий участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.