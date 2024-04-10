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Бизнес-омбудсмен Петербурга предложил систему «выпиливания» мигрантов

Бизнес-омбудсмен Петербурга: из-за демографии нам понадобится больше мигрантов
Петербургский бизнес-омбудсмен не исключил, что из-за демографических тенденции городу потребуется больше мигрантов. Вместе с тем он призвал выстраивать в России систему целевого привлечения и учета мигрантов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из-за демографических тенденций Санкт-Петербургу, вероятно, придется со временем привлекать больше трудовых мигрантов, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Валерий Калугин во время отчета в заксобрании о своей работе за 2023 год.

Так, отвечая на вопрос о том, как он оценивает влияние трудовых мигрантов на занятость в Петербурге, Калугин сказал: «С учетом демографических известных тенденций, которые сейчас идут, мы понимаем, что, вполне возможно, что надо еще увеличить количество мигрантов. Единственное, это вопрос безопасности» (цитата по «Фонтанке»).

Он напомнил, что трудовые мигранты в экономике любой развитой или развивающейся страны играют большую роль, а в Петербурге почти 10% рынка труда занято именно мигрантами. Также омбудсмен призвал выстраивать в России систему целевого привлечения мигрантов — когда приезжают на конкретную работу.

Он также предложил создать систему учета мигрантов, которая позволила бы «выпиливать» мигрантов в случае, если они работают не по профилю. Калугин привел пример с предприятием, которому нужен плотник. Мигрант-плотник на границе получает карту с данными о работодателе, зарплате, налогах, медосмотре. «Если он не устраивается на работу плотника, то через месяц его выпиливают обратно. Такой системы у нас нет. Ее надо построить», — подчеркнул Калугин.

В МВД сообщили о депортации более 800 нелегалов после рейда в Москве
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Вопрос ужесточения миграционного законодательства в России начал активно обсуждаться после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором обвиняются граждане Таджикистана. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

30 марта глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что за неделю с 25 марта городские суды постановили выдворить из России 418 человек, нарушивших миграционное законодательство. Также нелегалов выдворяют из Москвы: в МВД сегодня сообщили, что в ходе рейда по противодействию незаконной миграции в столице полиция выявила свыше 6 тыс. нарушений, более 800 нелегальных мигрантов решено выдворить.

На прошлой неделе МВД сообщило, что разработало масштабные изменения в миграционном законодательстве. Ведомство предложило снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех въезжающих в Россию иностранцев (сейчас дактилоскопия и фотографирование обязательны для тех, кто получает разрешение на работу или остается в стране на долгий срок), ввести цифровой профиль иностранцев, который бы аккумулировал информацию из разных ведомств, ввести единый документ для мигрантов, а также создать реестры работодателей и работников-мигрантов. Помимо этого, МВД предусмотрело возможность высылки или ограничения на въезд для правонарушителей, применение режима контролируемого пребывания, а также обязательство подписывать так называемое соглашение о лояльности — согласие мигранта на ограничение его в правах в случае нарушения законодательства.

Президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России в начале апреля, заявил, что с учетом демографических вызовов экономика в ближайшие годы будет испытывать «высокую потребность и даже дефицит кадров». По словам главы государства, необходимо будет или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
демография Санкт-Петербург мигранты рождаемость
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