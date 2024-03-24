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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Полетели в небо журавли: акция памяти у «Крокус Сити Холла»

Кадры акции памяти с журавлями у «Крокус Сити Холла»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Полетели в небо журавли: акция памяти у «Крокус Сити Холла»
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У «Крокус Сити Холла» прошла акция памяти, во время которой на стену торгового комплекса на улице проецировалось изображение улетающих в небо журавлей. На земле из свечей собрали изображение журавлей, а под ними — надпись «скорбим».

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