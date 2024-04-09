Глава Минстроя вылетел в Оренбургскую область из-за паводка

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область для оценки ситуации с паводком, сообщила пресс-служба Минстроя в телеграм-канале.

Файзуллин отправился в регион по поручению президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что министр должен проинформировать местное население «в прямом диалоге» о предстоящей работе властей по восстановлению инфраструктуры.

В Минстрое уточнили, что ключевыми задачами визита Файзуллина являются анализ и оценка ситуации на месте, «в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий».

«Сейчас важно объективно оценить реальную ситуацию и организовать оперативную работу, в первую очередь по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Файзуллин также посетит Курганскую и Тюменскую области.

4 апреля в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков, позднее ему придали статус федерального значения. На фоне подъема уровня воды в реке Урал в Орске прорвало дамбу. В регионе подтоплено свыше 10 тыс. жилых домов и 12 тыс. приусадебных участков, идет эвакуация жителей.

Утром 9 апреля в Оренбургскую область во второй раз после прорыва дамбы прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он, как и Файзуллин, также должен посетить Курганскую и Тюменскую области. В этих регионах ожидают наводнение, там действует режим ЧС.