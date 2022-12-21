Bloomberg сообщил о наступлении «золотого века кокаина»

Глобальная кокаиновая волна обусловлена тем, что наркокартели становятся все более искусными в сокрытии наркотиков и перемещении их в больших количествах по всему миру, пишет агентство

В Колумбии объем производства кокаина вырос до рекордного уровня, пишет Bloomberg. В нескольких километрах от города Ла-Дорада (расположен на юго-западе страны) скотоводческие ранчо и рыбные фермы по площади уступают «бескрайним полям коки». Чтобы попасть на эту территорию, необходимо получить разрешение от наркокартеля «Командос де ла Фронтера».

Как отмечает агентство, если у поклонников сериала Netflix «Наркос» сложилось впечатление, что эпоха картеля Пабло Эскобара в 1980-1990-х годах была расцветом торговли кокаином, то на самом деле сейчас происходит гораздо больший бум.

«Мы живем в золотой век кокаина. Кокаин достигает уголков планеты, которые никогда его раньше не видели, потому что наркотика так много», — сказал автор книги «Кило: внутри самых смертоносных кокаиновых картелей» Тоби Мьюз, который более двух десятилетий освещает колумбийскую торговлю наркотиками.

В основе этого бума лежит значительный рост посевных площадей, а также повышение производительности на кокаиновых фермах. Помимо этого наркокартели становятся все более искусными в сокрытии наркотиков и перемещении их в больших количествах по всему миру. В частности, для поставок в Европу торговцы используют в основном коммерческие грузовые суда, плавающие через Атлантический океан.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, сейчас незаконная промышленность производит около 2 тыс. тонн кокаина в год, что почти вдвое превышает объем, производимый десять лет назад.

Спутниковые фотографии показывают, что в 2021 году площадь колумбийских земель, засеянных кокой, выросла до рекордных 200 тыс. га, что в пять раз больше, чем было на момент конца эпохи Эскобара в 1993 году.

Помимо традиционных рынков, таких как США, продажи кокаина растут в Европе, где, согласно данным ЕС, число изъятых партий выросло в три раза всего за пять лет. «Европа наводнена кокаином. Предложение просто неслыханное», — сказал главный научный аналитик Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, агентства ЕС Лоран Ланиэль.

По данным ООН, в Африке число изъятых партий кокаина увеличилось в 10 раз с 2015 по 2019 год, в то время как число изъятых партий в Азии за тот же период увеличилось почти в 15 раз. Все большие объемы наркотика изымаются в портах Турции и Восточной Европы.

В октябре Bloomberg уже писал, что объем производства кокаина в Колумбии в прошлом году вырос до рекордного уровня. В отчете ООН говорилось, что площадь земель, засеянных кокой, выросла на 43% до 204 тыс. га в прошлом году.