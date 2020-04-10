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Власти Подмосковья объявят о введении пропусков на время самоизоляции

Подмосковные власти в ближайшее время введут систему пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции. В Москве готовятся аналогичные меры
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ближайшее время выпустит обращение, в котором объявит о введении пропускной системы на время режима повышенной готовности. Об этом РБК рассказали три источника, близких к подмосковным властям.

В пресс-службе Воробьева на запрос РБК пока не ответили. В интервью РБК 5 апреля он говорил, что на тот момент вводить пропуска было преждевременно. «Будем решать по ситуации. Сейчас как-то усугублять, кошмарить ситуацию неправильно. Не хочется сейчас сглазить», — отмечал подмосковный губернатор.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По его словам, система для работы пропусков уже подготовлена. «Смысл этой платформы заключается в том, что, если ты хочешь поехать на работу в РБК, ты должна зачекиниться. Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться. Если ты зарегистрировался, то платформа тебе позволяет это сделать — и ты идешь совершенно спокойно. Размещена она будет на mosreg.ru. Сегодня она тестируется, сегодня она обкатывается, и сказать, что завтра мы ее включим, нельзя. Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям. Но и мы очень надеемся опять же, что скорость распространения будет низкая и мы сможем этого избежать», — заявлял он.

К 10 апреля количество заболевших коронавирусом в Подмосковье, по данным оперативного штаба, достигло 930 человек. Из них 69 выздоровели, 13 скончалось. Ранее подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры сообщало, что число транспорта на дорогах региона за сутки выросло на 4% по сравнению с данными за 8 апреля. При этом оно на 12% меньше, чем до введения режима самоизоляции.

В Москве к настоящему моменту зафиксировано 7822 заболевших. Ранее РБК писал о том, что аналогичные меры введут в Москве. Хотя мэр столицы Сергей Собянин говорил, что пока пропуска вводить не будут, в мэрии вернулись к этой идее из-за того, что москвичи недостаточно строго соблюдали режим изоляции, количество заболевших коронавирусом росло, а нагрузки на систему здравоохранения увеличивались. Об этом сообщил РБК источник, близкий к московской мэрии.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Наталья Галимова
Теги: Подмосковье, коронавирус, самоизоляция, Андрей Воробьев
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