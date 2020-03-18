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Пандемия коронавируса ,  
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«Роскосмос» заявил о планах вывезти сотрудников с космодрома Куру

Космодром Куру (Фото: Stephane Corvaja / ESA / roscosmos.ru)

«Роскосмос» отправит самолет, чтобы вывезти всех своих сотрудников с космодрома Куру в Южной Америке из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Космодром находится во французском департаменте Гвиана. Российские сотрудники там проводят работы на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-СТ», рассказали в компании.

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«После завершения всех работ все специалисты будут вывезены в Россию чартерным рейсом», — сообщили в «Роскосмосе».

Уточняется, что всего на космодроме находятся примерно 300 сотрудников из России. Ракету «Союз-СТ» должны были запустить со спутником ОАЭ «Falcon Eye-2», однако все пусковые работы на Куру были остановлены.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявил в своем Twitter о введении запрета на выезд за границу для всех сотрудников. Исключение составляют поездки на Байконур.

Теги: коронавирус, пандемия, «Роскосмос»
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