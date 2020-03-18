«Роскосмос» заявил о планах вывезти сотрудников с космодрома Куру

Космодром Куру (Фото: Stephane Corvaja / ESA / roscosmos.ru)

«Роскосмос» отправит самолет, чтобы вывезти всех своих сотрудников с космодрома Куру в Южной Америке из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Космодром находится во французском департаменте Гвиана. Российские сотрудники там проводят работы на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-СТ», рассказали в компании.

«После завершения всех работ все специалисты будут вывезены в Россию чартерным рейсом», — сообщили в «Роскосмосе».

Уточняется, что всего на космодроме находятся примерно 300 сотрудников из России. Ракету «Союз-СТ» должны были запустить со спутником ОАЭ «Falcon Eye-2», однако все пусковые работы на Куру были остановлены.