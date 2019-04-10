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Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Дети Хашкаджи опровергли получение компенсаций от саудовских властей
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что власти Саудовской Аравии выплатили детям убитого журналиста десятки миллионов долларов и подарили недвижимость на побережье Красного моря
Салах Хашкаджи (Фото: EPA / ТАСС)

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которого нашли убитым осенью прошлого года, опровергли сообщения СМИ о том, что они получили компенсацию за смерть своего отца. Они подготовили официальное заявление, текст которого разместил в своем Twitter Салах Хашкаджи, сын журналиста. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«В настоящее время идет расследование, никакие компенсации не обсуждались и не обсуждаются, — отметили авторы обращения. — Мы понимаем желание общественности узнать о деталях развития дела, и мы предоставляем всю последнюю информацию, если это разрешено законами. Мы советуем не полагаться на источники в кругах нашей семьи».

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О том, что дети Хашкаджи получили компенсацию от властей Саудовской Аравии после убийства журналиста, на прошлой неделе написала The Washington Post со ссылкой на источники. По ее данным, дети получили недвижимость (дома в Джидде на побережье Красного моря стоимостью до $4 млн) и выплаты в размере десятков миллионов долларов.

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Эр-Рияд отказался выдать Турции своих подданных в рамках «дела Хашкаджи»

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября 2018 года, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецкой прокуратуры, журналист был убит, его тело расчленили и уничтожили. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства королевства.

Автор: Анна Трунина
Теги: Саудовская Аравия, Турция, Убийство, журналист
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