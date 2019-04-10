Дети Хашкаджи опровергли получение компенсаций от саудовских властей

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что власти Саудовской Аравии выплатили детям убитого журналиста десятки миллионов долларов и подарили недвижимость на побережье Красного моря

Салах Хашкаджи (Фото: EPA / ТАСС)

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которого нашли убитым осенью прошлого года, опровергли сообщения СМИ о том, что они получили компенсацию за смерть своего отца. Они подготовили официальное заявление, текст которого разместил в своем Twitter Салах Хашкаджи, сын журналиста. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«В настоящее время идет расследование, никакие компенсации не обсуждались и не обсуждаются, — отметили авторы обращения. — Мы понимаем желание общественности узнать о деталях развития дела, и мы предоставляем всю последнюю информацию, если это разрешено законами. Мы советуем не полагаться на источники в кругах нашей семьи».

О том, что дети Хашкаджи получили компенсацию от властей Саудовской Аравии после убийства журналиста, на прошлой неделе написала The Washington Post со ссылкой на источники. По ее данным, дети получили недвижимость (дома в Джидде на побережье Красного моря стоимостью до $4 млн) и выплаты в размере десятков миллионов долларов.