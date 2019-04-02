WP узнала о получении детьми Хашкаджи компенсации от саудовских властей

Дети убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи получили от властей Саудовской Аравии недвижимость и денежные выплаты в качестве компенсации за убийство отца. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц страны, а также на близкие к семье журналиста источники.

По данным газеты, в рамках предварительной договоренности дети Хашкаджи получили дома в Джидде на побережье Красного моря стоимостью до $4 млн. При этом издание отмечает, что все дети убитого журналиста, кроме старшего сына, проживают в США и намерены продать новую собственность.

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