В США нашли оторвавшийся в полете люк аварийного выхода Boeing 737

Люк аварийного выхода самолета Boeing 737 MAX 9, который отвалился от судна в воздухе, обнаружили во дворе дома одного из жителей Портленда. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Мужчина сам сообщил о находке ведомству, рассказала на пресс-конференции председатель NTSB Дженнифер Хоменди. Поиски люка велись с того дня, как Boeing 737 MAX 9 без него экстренно сел в аэропорту Портленда. NTSB привлек к ним общественность и собирался использовать вертолет с беспилотниками для поисков, однако деталь удалось найти раньше.

По словам Хоменди, обнаружение люка позволит понять, почему он отделился от самолета.

Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines экстренно сел в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода в ночь с 5 на 6 января мск. Самолет выполнял рейс из Портленда в Онтарио (штат Калифорния). Вскоре после взлета у лайнера выпала секция фюзеляжа, и экипаж объявил о разгерметизации. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Позднее следователи обнародовали фотографии из салона севшего борта. На них видно, что в фюзеляже образовалась дыра размером с холодильник. От одного из сидений близ люка оторван подголовник, также по всему салону с потолка свисают кислородные маски.

Хоменди отметила, что около места, где оторвался люк, пассажиров не было.

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Национальный совет США по безопасности на транспорте после произошедшего начал расследование, так же поступил перевозчик Alaska Airlines. Следователи сообщили о планах допросить экипаж.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 (всего — 171 судно) для проведения проверок. Эксплуатацию самолетов также приостановили авиакомпании других стран, в том числе Turkish Airlines.