 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В США нашли оторвавшийся в полете люк аварийного выхода Boeing 737

Оторвавшийся в полете люк аварийного выхода Boeing 737 нашли во дворе жителя США

Люк аварийного выхода самолета Boeing 737 MAX 9, который отвалился от судна в воздухе, обнаружили во дворе дома одного из жителей Портленда. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Мужчина сам сообщил о находке ведомству, рассказала на пресс-конференции председатель NTSB Дженнифер Хоменди. Поиски люка велись с того дня, как Boeing 737 MAX 9 без него экстренно сел в аэропорту Портленда. NTSB привлек к ним общественность и собирался использовать вертолет с беспилотниками для поисков, однако деталь удалось найти раньше.

По словам Хоменди, обнаружение люка позволит понять, почему он отделился от самолета.

В США приостановили эксплуатацию части Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка
Общество

Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines экстренно сел в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода в ночь с 5 на 6 января мск. Самолет выполнял рейс из Портленда в Онтарио (штат Калифорния). Вскоре после взлета у лайнера выпала секция фюзеляжа, и экипаж объявил о разгерметизации. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Позднее следователи обнародовали фотографии из салона севшего борта. На них видно, что в фюзеляже образовалась дыра размером с холодильник. От одного из сидений близ люка оторван подголовник, также по всему салону с потолка свисают кислородные маски.

Хоменди отметила, что около места, где оторвался люк, пассажиров не было.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Национальный совет США по безопасности на транспорте после произошедшего начал расследование, так же поступил перевозчик Alaska Airlines. Следователи сообщили о планах допросить экипаж.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 (всего — 171 судно) для проведения проверок. Эксплуатацию самолетов также приостановили авиакомпании других стран, в том числе Turkish Airlines.

Теги
Boeing 737 аварийная посадка США
Материалы по теме
В США приостановили эксплуатацию части Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка
Общество
Boeing 737 сел в США с оторванным люком аварийного выхода
Общество
Самолет из Москвы в Махачкалу вынужденно сел в Волгограде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Сельская ипотека в 2024 году: все нюансы программы Недвижимость, 11:18
Кулеба заявил об отсутствии плана «Б» на случай отказа ЕС дать €50 млрд Политика, 11:14
Стоимость Brent упала ниже $78 на фоне сокращения цен Саудовской Аравией Инвестиции, 11:11
В США нашли оторвавшийся в полете люк аварийного выхода Boeing 737 Общество, 11:05
Как выглядит 20-этажная овощная ферма в Китае с роботами Технологии и медиа, 11:01
«Европа нам не указ»: что волновало Кремниевую долину под конец 2023 года Pro, 10:59
Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт Технологии и медиа, 10:57
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Число жертв землетрясения в Японии выросло до 168 Общество, 10:48
Пасечник сообщил о «внештатном сходе боеприпаса» с самолета ВКС Политика, 10:43
Как найти инвестора в LinkedIn: упаковываем страницу без ошибок Pro, 10:20
Можно ли купить дачу на маткапитал и как это сделать Недвижимость, 10:15
Бульдозеры по Шелковому пути: за счет чего вырос экспорт из КНР в Россию Экономика, 10:00
Власти Харькова, Запорожья, Херсона и Хмельницкого сообщили о взрывах Политика, 10:00
Пушилин ответил на слова Зеленского об отсутствии побед у России Политика, 09:59