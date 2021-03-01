В России поменялись правила начисления пособий на детей

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В России с 1 марта завершилось автоматическое продление выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет.

Ранее процедуру выплат на детей, родившихся не ранее 1 января 2018 года, упростил президент Владимир Путин, который из-за пандемии коронавируса ввел порядок автоматического продления выплат. Так, федеральный закон действовал с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года.

Согласно документу, выплаты назначались без подачи россиянами заявлений на пособия для детей до трех лет. Теперь семьям, в которых родился первый ребенок, необходимо обратиться в орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения. Семьям, в которых родился второй ребенок, необходимо обратиться в Пенсионный фонд. В обоих случаях можно также обратиться в МФЦ.

Продлевать пособие необходимо раз в год, предоставляя вместе с заявлением весь пакет документов.