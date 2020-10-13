В Москве упростили процедуру получения выплат на детей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Москвы упростили порядок получения выплат на детей. Соответствующее постановление с изменениями в правовые акты города подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра.

Согласно изменениям, для получения государственных услуг и мер социальной поддержки, москвичам не нужно будет представлять справки о доходе с места работы и документы, как это требовалось раньше. Теперь все необходимые данные будут передавать в электронном виде, без участия заявителя.

Ранее правительство упростило процедуру оформления пособий на детей от 3 до 7 лет. В кабмине поясняли, что с 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. «Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — сообщали в пресс-службе. Их также должны будут предоставить автоматически.