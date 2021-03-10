Путин пообещал не чинить препятствий отдыху россиян за границей

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Российские власти не намерены создавать препятствия для россиян, которые планируют летом отдохнуть на заграничных курортах. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Трансляцию мероприятия вел РБК.

«Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — сказал президент.

Путин добавил, что у многих россиян могут возникнуть обоснованные опасения по поводу визитов в страны, где они привыкли отдыхать, поскольку «ситуация там непростая с коронавирусом». «Если не сказать сложная, посмотрите, что делается в странах Южной Европы», — уточнил президент.

Он выразил надежду, что ускорение вакцинации изменит ситуацию к лучшему. «При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», — продолжил он.

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