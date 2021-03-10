Путин пообещал не чинить препятствий отдыху россиян за границей
Российские власти не намерены создавать препятствия для россиян, которые планируют летом отдохнуть на заграничных курортах. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Трансляцию мероприятия вел РБК.
«Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — сказал президент.
Путин добавил, что у многих россиян могут возникнуть обоснованные опасения по поводу визитов в страны, где они привыкли отдыхать, поскольку «ситуация там непростая с коронавирусом». «Если не сказать сложная, посмотрите, что делается в странах Южной Европы», — уточнил президент.
Он выразил надежду, что ускорение вакцинации изменит ситуацию к лучшему. «При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», — продолжил он.
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