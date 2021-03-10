Фигуранту дела из-за митинга 23 января в Москве дали условный срок

Источники ТАСС и «РИА Новости» ранее сообщали, что Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились участница группы Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Люся Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них, писали агентства. По словам источника «Интерфакса», полицейскому наехали на ногу. Алехина говорила «Медиазоне», что они, «естественно, никого не сбивали», потому что у активисток нет машины и прав. «Водить мы не умеем», — подчеркивала она. Их задерживали в качестве свидетелей. Сейчас Алехина и Штейн находятся под домашним арестом по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января.

В конце января суд избрал Мучаеву меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили посещать несанкционированные массовые мероприятия и общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу.

Дело в отношении Мучаева поступило в суд 10 февраля. Он стал первым осужденным по уголовному делу, возбужденному после митинга 23 января в Москве.

Митинги 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали, а впоследствии заменили его условный срок на реальный по делу «Ив Роше», прошли в десятках российских городов. Все они были не согласованы с властями. Еще две акции протеста в десятках городов страны прошли 31 января и 2 февраля. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», по всей стране после митинга 23 января задержали более 4 тыс. человек, после акции 31 января — свыше 5 тыс. человек, а во время протестов 2 февраля — более 1,4 тыс. человек. МВД данные о числе задержанных на митингах не публиковало. Против участников и организаторов акций были заведены десятки уголовных дел и сотни административных.

Первый в России приговор из-за митинга 23 января был вынесен в начале марта: Свердловский районный суд Костромы приговорил 26-летнего мужчину, принявшего участие в акции, к полутора годам принудительных работ по статье о применении насилия к представителю власти.