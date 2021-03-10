Фигуранту дела из-за митинга 23 января в Москве дали условный срок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Количество биткоинов на биржах сократилось до минимума за два года Крипто, 16:34 ASUS Republic of Gamers представил новое поколение геймерских смартфонов Пресс-релиз, 16:33 «Яндекс» объявил о запуске платежного сервиса Yandex Pay Технологии и медиа, 16:30 Как руководителю понять, что в компании происходит на самом деле РБК Стиль и Ermanno Scervino, 16:25 В парламенте Петербурга проверят сообщения о задержании депутата Резника Политика, 16:22 Первая европейская компания назвала сроки производства российской вакцины Общество, 16:19 Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе Спорт, 16:14 Пять уроков по освоению «голубых океанов» от Uvenco Pro, 16:12 В Омске слушатель академии МВД покончил с собой в тире Общество, 16:06 Власти назвали главную причину ДТП с грузовиками в Москве Авто, 16:04 «Почта России» временно не оказывала ряд услуг из-за сбоя у «Ростелекома» Общество, 15:59 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 15:56 Путин и Эрдоган закладывают новый блок АЭС «Аккую». Прямая трансляция Экономика, 15:53 Финансовый конструктор: зачем предпринимателям bank-as-a-service Pro, 15:44
Дело Навального ,  
0 

Фигуранту дела из-за митинга 23 января в Москве дали условный срок

Александра Мучаева признали виновным в применении насилия к представителю власти: по данным следствия, он наехал на автомобиле на полицейского в день, когда проходила акция 23 января. Его приговорили к году лишения свободы условно

Видео: Пресс-служба Пресненского Суда
Видео: Пресс-служба Пресненского Суда
Video

Пресненский суд Москвы вынес первый приговор по уголовному делу из-за несанкционированной акции в столице 23 января. Александр Мучаев, которого обвинили в наезде на автомобиле на сотрудника полиции в день проведения митинга, получил год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Мучаева признали виновным в ч.1 ст.318 УК (применение насилия к представителю власти).

Как передает «РИА Новости», Мучаев признал вину, что позволило слушать дело в особом порядке, то есть без изучения доказательств, исследуя лишь смягчающие и отягчающие обстоятельства и личность подсудимого. Обвинение ранее запросило для него 1,5 года исправительной колонии общего режима.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Источники ТАСС и «РИА Новости» ранее сообщали, что Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились участница группы Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Люся Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них, писали агентства. По словам источника «Интерфакса», полицейскому наехали на ногу. Алехина говорила «Медиазоне», что они, «естественно, никого не сбивали», потому что у активисток нет машины и прав. «Водить мы не умеем», — подчеркивала она. Их задерживали в качестве свидетелей. Сейчас Алехина и Штейн находятся под домашним арестом по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января.

В конце января суд избрал Мучаеву меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили посещать несанкционированные массовые мероприятия и общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу.

Читайте на РБК Pro
Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg Управление проектами: как это поможет достичь цели бизнеса РБК Pro: чем рискует гендиректор при нарушении Трудового кодекса Почему накаляется борьба между ИТ-гигантами — The Economist

Дело в отношении Мучаева поступило в суд 10 февраля. Он стал первым осужденным по уголовному делу, возбужденному после митинга 23 января в Москве.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Митинги 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали, а впоследствии заменили его условный срок на реальный по делу «Ив Роше», прошли в десятках российских городов. Все они были не согласованы с властями. Еще две акции протеста в десятках городов страны прошли 31 января и 2 февраля. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», по всей стране после митинга 23 января задержали более 4 тыс. человек, после акции 31 января — свыше 5 тыс. человек, а во время протестов 2 февраля — более 1,4 тыс. человек. МВД данные о числе задержанных на митингах не публиковало. Против участников и организаторов акций были заведены десятки уголовных дел и сотни административных.

Первый в России приговор из-за митинга 23 января был вынесен в начале марта: Свердловский районный суд Костромы приговорил 26-летнего мужчину, принявшего участие в акции, к полутора годам принудительных работ по статье о применении насилия к представителю власти.

Авторы
Евгения Лебедева, Наталия Анисимова
Пресненский суд Москва приговор условный срок несанкционированная акция Алексей Навальный
Материалы по теме
«ВКонтакте» обжалует штраф за несвоевременное удаление призывов к акциям
Технологии и медиа
Росгвардия назвала все конфликты с журналистами на митингах провокациями
Общество
В Москве завели более 1,6 тыс. административных дел после акции 23 января
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter