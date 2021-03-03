В России вынесли первый приговор участнику митинга 23 января

В Костроме участника митинга 23 января приговорили к 1,5 года принудительных работ за применение насилия к полицейскому. Это первый известный в России приговор в связи с зимними акциями в поддержку Навального, сообщил «ОВД-Инфо»

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Свердловский районный суд Костромы приговорил 26-летнего мужчину, принявшего участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, к полутора годам принудительных работ по статье о применении насилия к представителю власти, сообщается на сайте суда.

По информации правозащитного проекта «ОВД-Инфо», речь идет об Алексее Виноградове, который с 27 января находился под домашним арестом.

Суд рассмотрел дело в особом порядке. В его сообщении говорится, что мужчина «решил вмешаться в процесс задержания» одного из участников акции протеста. Он «сорвал с сотрудника полиции — потерпевшего К. форменный головной убор, а также нанес целенаправленный удар ногой в область ягодицы», сообщили в суде.

По его информации, мужчина признался и раскаялся в содеянном, а также принес извинения потерпевшему. Суд решил, что на время исправительных работ 10% дохода мужчины будут отчисляться в пользу государства.