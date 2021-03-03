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Дело Навального ,  
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В России вынесли первый приговор участнику митинга 23 января

В Костроме участника митинга 23 января приговорили к 1,5 года принудительных работ за применение насилия к полицейскому. Это первый известный в России приговор в связи с зимними акциями в поддержку Навального, сообщил «ОВД-Инфо»
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Свердловский районный суд Костромы приговорил 26-летнего мужчину, принявшего участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, к полутора годам принудительных работ по статье о применении насилия к представителю власти, сообщается на сайте суда.

По информации правозащитного проекта «ОВД-Инфо», речь идет об Алексее Виноградове, который с 27 января находился под домашним арестом.

Суд рассмотрел дело в особом порядке. В его сообщении говорится, что мужчина «решил вмешаться в процесс задержания» одного из участников акции протеста. Он «сорвал с сотрудника полиции — потерпевшего К. форменный головной убор, а также нанес целенаправленный удар ногой в область ягодицы», сообщили в суде.

По его информации, мужчина признался и раскаялся в содеянном, а также принес извинения потерпевшему. Суд решил, что на время исправительных работ 10% дохода мужчины будут отчисляться в пользу государства.

МВД назвало число уголовных дел из-за митингов в поддержку Навального
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По информации «ОВД-Инфо», это первый известный в России приговор в связи с акциями в поддержку Навального, которые прошли в начале этого года.

Первый митинг состоялся 23 января, после возвращения оппозиционера в Россию из Германии, где он лечился. Еще две акции протеста в десятках городов страны прошли 31 января и 2 февраля, после того как суд заменил Навальному условный срок по этому делу на реальный.

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Акции протеста не были согласованы властями. По всей России после митинга 23 января задержали более 4 тыс. человек, после акции 31 января — свыше 5 тыс. человек, а во время протестов 2 февраля — более 1,4 тыс. человек, подсчитали в «ОВД-Инфо». МВД данные о числе задержанных на митингах не публиковало. По данным ведомства, против участников и организаторов акций были заведены десятки уголовных дел и сотни административных.

Автор
Виктория Полякова
акции протеста Алексей Навальный приговор
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