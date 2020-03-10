ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса

Рекламу препарата с указанием на его эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19 в ФАС сочли нарушением закона о рекламе. Наказанием может стать штраф в размере до 500 тыс. руб.

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Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала, что реклама препарата «Арбидол», в которой указывается на его эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19, нарушает требования закона «О рекламе». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС, поступившем в РБК.

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

В ведомстве отметили, что в инструкции по применению «Арбидола» отсутствует информация о его способности бороться с COVID-19. Согласно документу, препарат способен подавлять вирусы гриппа A и B, а также некоторые другие вирусы, в том числе коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония. Показаниями к применению при этом названы профилактика и борьба с гриппом и другими ОРВИ.



Упоминание в рекламе «Арбидола» его активности против коронавируса, вызывающего COVID-2019, в ФАС назвали выходящим вопреки требованиям закона за пределы «показаний, содержащихся в утвержденной в установленном порядке инструкции по применению лекарственного препарата».

В связи с этим компании «Отисифарм» выдано предписание о прекращении нарушения, а материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП, ст. 14.3), за нарушение правил рекламы лекарственных средств на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Отисифарм».