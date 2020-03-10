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ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса

Рекламу препарата с указанием на его эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19 в ФАС сочли нарушением закона о рекламе. Наказанием может стать штраф в размере до 500 тыс. руб.
Фото: Илья Питалев / ТАСС

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала, что реклама препарата «Арбидол», в которой указывается на его эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19, нарушает требования закона «О рекламе». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС, поступившем в РБК.

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

В ведомстве отметили, что в инструкции по применению «Арбидола» отсутствует информация о его способности бороться с COVID-19. Согласно документу, препарат способен подавлять вирусы гриппа A и B, а также некоторые другие вирусы, в том числе коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония. Показаниями к применению при этом названы профилактика и борьба с гриппом и другими ОРВИ.

Упоминание в рекламе «Арбидола» его активности против коронавируса, вызывающего COVID-2019, в ФАС назвали выходящим вопреки требованиям закона за пределы «показаний, содержащихся в утвержденной в установленном порядке инструкции по применению лекарственного препарата».

В связи с этим компании «Отисифарм» выдано предписание о прекращении нарушения, а материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП, ст. 14.3), за нарушение правил рекламы лекарственных средств на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Отисифарм».

Рекламную кампанию «Арбидола» компания «Отисифарм» запустила в конце января 2020 года. В рекламном ролике, выходившем в эфире радиостанций «Авторадио», «Европа Плюс», «Ретро FM» и «На семи холмах», указывалось на растущее число заражений «новым коронавирусом». «Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса», — утверждалось в ролике.

В конце февраля ФАС возбудила производство по делу в связи с распространением рекламы. В определении отмечалось, что препараты, эффективные при лечении коронавируса COVID-2019, в настоящее время не найдены.

По оценке компании DSM Group, с 27 января по 2 февраля продажи «Арбидола» в упаковках выросли на 14% по сравнению с предшествующей неделей. За первую неделю февраля они увеличились на 15%, а за вторую — на 24%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Федеральная антимонопольная служба, коронавирус
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