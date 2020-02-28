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Бизнес ,  
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СМИ сообщили о взлетевших продажах арбидола из-за рекламы и коронавируса

Продажи противовирусного препарата арбидол и его аналогов резко взлетели с конца января, хотя до этого падали. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании DSM Group.

По ее оценке, с 27 января по 2 февраля продажи арбидола в упаковках выросли на 14% по сравнению с предшествующей неделей. За первую неделю текущего месяца продажи увеличились на 15%, а за вторую — на 24%.

У арбидола существует и несколько аналогов (например, арпефлю и афлюдол), спрос на которые тоже резко поднялся, отмечают аналитики. Продажи арпефлю в упаковках в период с 27 января по 2 февраля выросли на 32%, а продажи афлюдола за этот же период взлетели на 571%.

Материал дополняется.

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