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ФАС проверит «Арбидол» после рекламы о лечении коронавируса

Фото: Питалев Илья / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против фармацевтической компании «Отисфарм» после появления рекламы, утверждавшей, что препарат «Арбидол» помогает при лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении антимонопольного органа.  

В рекламных роликах, которые распространялись в эфире радиостанций «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио» в январе, говорилось, что «Арбидол» можно использовать для лечения новой пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в Китае.

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом. <…> Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса», — отмечалось в сообщении. Дело против «Отисфарм» возбуждено по признакам нарушения действующего законодательства о рекламе, а препараты, способных бороться с коронавирусом, еще не созданы, отметили в ФАС.

В службе также процитировали данные Научного центра экспертизы средств медприменения (НЦЭСМП Минздрава), в которых исследования эффективности «Арбидола» в борьбе с коронавирусом не проводятся. Кроме того, в ФАС указали на то, что, согласно инструкции по применению, «Арбидол» устраняет вирусы гриппа А и В, а также возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) — коронавирус, связанный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), а не новый COVID-19. 

Материал дополняется 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: ФАС, коронавирус, препарат
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