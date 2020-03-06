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Вирус из Китая ,  
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В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. Об этом на ежедневном брифинге в Женеве заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

По его словам, медики сейчас не располагают информацией, как будет развиваться вирус в различных климатических условиях и не исключают его способность к распространению в теплые периоды.

«Полагать, что вирус просто исчезнет летом — напрасная надежда. У нас нет оснований предполагать такое», — сказал Райан.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус из Китая распространился уже в 85 странах. За сутки в пяти государствах выявили первые случаи заражения — в Венгрии, Словении, Боснии и Герцеговине, на Гибралтаре и в Палестине.

По данным китайских властей, в Китае зафиксировано 80,5 тыс. подтвержденных случаев коронавируса. Во всем мире число зараженных составляет 99,8 тыс. (данные SCMP). Умерли 3401 человек. Как сообщает американский Университет Джона Хопкинса, в настоящий момент число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 101 587.

Теги: ВОЗ, коронавирус, лето
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