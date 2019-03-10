В здании криминалистического центра МВД в Москве произошел пожар

Возгорание было зафиксировано в подвале экспертно-криминалистического центра столичного главка полиции. Спустя несколько минут в МВД сообщили о локализации пожара. Нанес ли огонь ущерб ведомственным документам, пока неизвестно

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В центре Москвы в здании экспертно-криминалистического центра главного управления МВД по столице произошел пожар. Очаг возгорания спасатели обнаружили в подвале. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

По его данным, инцидент случился в здании в 3-м Колобовском переулке. Именно там в доме № 16, стр. 5 расположен подконтрольный МВД центр. Информацию о том, что в двухэтажном административном здании по этому адресу произошел пожар, РБК подтвердили в пресс-службе московского главка полиции. Площадь возгорания составила 20 кв. м. В 11:20 мск возгорание в центре, как уточнил собеседник РБК, уже был локализован.

При этом источник ТАСС отмечает, что пожарные развернули на месте происшествия оперативный штаб. Тушение пожара, по его данным, осложняли пустоты в перекрытиях.

Остальные детали случившегося выясняются. Был ли огнем нанесен ущерб ведомственным документам, на данный момент неизвестно.