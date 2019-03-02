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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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При пожаре в жилом доме в Нюрнберге погибли пять человек

В результате пожара в жилом доме в Нюрнберге погибли пять человек, среди них четверо детей. Об этом сообщает баварская телерадиокомпания BR24 со ссылкой на полицию.

Пожар произошел в ночь на 2 марта. Возгорание возникло на первом этаже здания, он полностью сгорел. Причины произошедшего пока не установлены.

Как сообщили в полиции, все погибшие — члены одной семьи. Еще четверых человек удалось спасти. Всего в доме в момент происшествия было девять человек.

Прокуратура начала расследование.

Теги: Германия, Пожар, погибшие
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