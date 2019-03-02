Власти назвали причину крупного пожара в дагестанском селе

Попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено рассматривается в качестве одной из причин пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, в результате которого сгорело 30 домов. Эту информацию ТАСС подтвердил Сайгидгусен Магомедов — глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что в числе возможных версий также рассматривается неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и неисправность электрооборудования.

Пожарные и местные жители спасли 73 домовладения. Магомедов отметил, что в результате пожара жилье потеряли 14 взрослых и восемь детей. В результате пожара никто из жителей не пострадал. Скот тоже не пострадал, его удалось вывести из построек.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по республике, в 23:10 пожар был локализован, в 01:35 — ликвидирован. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м.

Глава Дагестана Владимир Васильев, отчитываясь о тушении заявил, что в результате пожара сгорели около 30 жилых домов и хозяйственных построек. В субботу он планирует выехать в село для оказания помощи потерявшим жилье.

О пожаре в селе Тисси-Ахитли стало известно вечером, 1 марта. Спасатели получили сообщение о возгорании в оперативную часть в 21:00 мск.

В беседе с ТАСС глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов заявлял, что в тушении возгорания было задействовано два пожарных экипажа (порядка 1 тыс. человек). В МЧС сообщали, что огонь быстро распространился из-за плотной застройки.

В селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе проживает порядка 300 человек. Оно считается высокогорным и трудным населенным пунктом, который располагается на высоте около 3 тыс. м.