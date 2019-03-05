На заводе под Владимиром во время пожара пострадали 7 человек

На заводе под Владимиром во время пожара пострадали 7 человек

На заводе во Владимирской области произошел технологический взрыв, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах скорой помощи и РЕН ТВ.

«Взрыв прогремел во время технологического процесса на заводе «Русджам», травмы получили семь рабочих, они госпитализированы», — рассказал собеседник агентства. РЕН ТВ уточняет, что все пострадавшие — это сотрудники предприятия, а речь идет о заводе в Гороховце.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах в свою очередь сообщил, что это был не взрыв, а небольшой пожар в одном из помещений завода.

Информацию о семи пострадавших на заводе «Русджам» подтвердил ТАСС глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела. «Сейчас выясняем, взорвалось там что-то или это просто возгорание, — пояснил он. — По всей видимости, несчастный случай из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте».

В региональном управлении МЧС ТАСС уточнили, что речь идет о пожаре в строительной бытовке на площади 4 кв. м.