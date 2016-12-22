СМИ узнали о версии с вырванным закрылком у упавшего в Сирии Ан-26

Расследование крушения российского военно-транспортного Ан-26 подтвердило версию о технической неисправности самолета. При выпуске закрылков из него «по непонятной причине» просто «вырвало» один из них, рассказал газете «Коммерсантъ» источник в военно-транспортной авиации.
После этого самолет, по его данным, «резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров». В подобной ситуации даже опытный экипаж ничего не успел бы сделать, замечает издание.
Ранее техническую неисправность Ан-26 в качестве предварительной причины авиакатастрофы называло Минобороны.
Крушение Ан-26 на российской базе Хмеймим в Сирии произошло 6 марта. Авария стала крупнейшей авиакатастрофой за всю военную кампанию России в Сирии. В результате нее погибли 39 человек, в том числе генерал-майор Владимир Еремеев. Все они в момент происшествия находились на борту Ан-26. Самолет, по данным российского Следственного комитета, упал в 500 м от аэропорта Хмеймим при заходе на посадку. В этот день он выполнял плановый полет над территорией Сирии.
Для расследования авиакатастрофы в России была создана оперативно-следственная группа, также этим вопросом занялась комиссия военного ведомства. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).