СМИ узнали о версии с вырванным закрылком у упавшего в Сирии Ан-26

Перед катастрофой у разбившегося в Сирии Ан-26 внезапно «вырвало» один из закрылков, узнал «Коммерсантъ». Техническую неисправность в качестве причины происшествия ранее называли в Минобороны

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Расследование крушения российского ​военно-транспортного Ан-26 подтвердило версию о технической неисправности самолета. ​При выпуске закрылков из него «по непонятной причине» просто «вырвало» один из них, рассказал газете «Коммерсантъ» ​источник в военно-транспортной авиации.

После этого самолет, по его данным, «резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров». В подобной ситуации даже опытный экипаж ничего не успел бы сделать, замечает издание.

Ранее техническую неисправность Ан-26 в качестве предварительной причины авиакатастрофы называло Минобороны.

Крушение Ан-26 на российской базе Хмеймим в Сирии произошло 6 марта. Авария стала крупнейшей авиакатастрофой за всю военную кампанию России в Сирии. В результате нее погибли 39 человек, в том числе генерал-майор Владимир Еремеев. Все они в момент происшествия находились на борту Ан-26. Самолет, по данным российского Следственного комитета, упал в 500 м от аэропорта Хмеймим при заходе на посадку. В этот день он выполнял плановый полет над территорией Сирии.

Для расследования авиакатастрофы в России была создана оперативно-следственная группа, также этим вопросом занялась комиссия военного ведомства. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).