Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний

Глава ведомства Файзуллин отметил, что повышение цен на услуги управляющих компаний связано с качеством предоставляемых услуг. Депутат Кошелев заявил, что управляющие компании сейчас не могут менять цены на свои услуги

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минстрой поддерживает повышение цен на услуги управляющих компаний, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, передает «РИА Новости».

«Мы поддерживаем это предложение», — сказал Файзуллин.

В свою очередь, депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) отметил, что в настоящее время управляющие компании лишены возможности пересмотра цен на свои услуги. Он добавил, что в свете вступивших с начала года новых налоговых правил перед управляющими компаниями встанет выбор: либо снижать качество обслуживания, либо сокращать объем предоставляемых работ. Файзуллин отметил, что возможное повышение цен на услуги управляющих компаний связано с качеством предоставляемых услуг.

В Госдуме подготовлен законопроект с поправками в Жилищный кодекс, который будет учитывать эти изменения, добавил Кошелев.

С начала прошлого года управляющие компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) должны были платить НДС при доходе, превысившем 60 млн руб., а с 1 января 2026 года порог для уплаты НДС управляющими компаниями на УСН изменился и составил 20 млн руб. В 2027 году этот лимит снизится до 15 млн руб., а в 2028 году — до 10 млн руб., объяснил адвокат, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

По словам эксперта, НДС компании на УСН могут платить одним из двух способов:

по ставке 5% (до достижения дохода 250 млн руб.) или 7% (до достижения дохода 450 млн руб.) и без права на получение налоговых вычетов;

по стандартной ставке НДС 22% с правом пользования налоговыми вычетами.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2026 году выросли в январе: предельное повышение тарифов, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года тарифы вновь вырастут. Их прирост будет различаться в зависимости от регионов. Сильнее всего цены вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

В конце 2025 года президент России Владимир Путин прокомментировал рост тарифов ЖКХ. По его словам, они повышаются из-за инфляции. «Самое главное, чтобы они росли в меру», — заявил Путин. Также он добавил, что рост тарифов не должен приобретать «стихийный характер». За этим должны следить соответствующие ведомства, включая ФАС и комиссии в регионах.