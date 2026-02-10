 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний

Файзуллин: Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний
Глава ведомства Файзуллин отметил, что повышение цен на услуги управляющих компаний связано с качеством предоставляемых услуг. Депутат Кошелев заявил, что управляющие компании сейчас не могут менять цены на свои услуги
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минстрой поддерживает повышение цен на услуги управляющих компаний, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, передает «РИА Новости».

«Мы поддерживаем это предложение», — сказал Файзуллин.

В свою очередь, депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) отметил, что в настоящее время управляющие компании лишены возможности пересмотра цен на свои услуги. Он добавил, что в свете вступивших с начала года новых налоговых правил перед управляющими компаниями встанет выбор: либо снижать качество обслуживания, либо сокращать объем предоставляемых работ. Файзуллин отметил, что возможное повышение цен на услуги управляющих компаний связано с качеством предоставляемых услуг.

В Госдуме подготовлен законопроект с поправками в Жилищный кодекс, который будет учитывать эти изменения, добавил Кошелев.

Жители регионов России пожаловались на рост сумм в квитанциях за ЖКХ
Общество
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

С начала прошлого года управляющие компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) должны были платить НДС при доходе, превысившем 60 млн руб., а с 1 января 2026 года порог для уплаты НДС управляющими компаниями на УСН изменился и составил 20 млн руб. В 2027 году этот лимит снизится до 15 млн руб., а в 2028 году — до 10 млн руб., объяснил адвокат, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

По словам эксперта, НДС компании на УСН могут платить одним из двух способов:

  • по ставке 5% (до достижения дохода 250 млн руб.) или 7% (до достижения дохода 450 млн руб.) и без права на получение налоговых вычетов;
  • по стандартной ставке НДС 22% с правом пользования налоговыми вычетами.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2026 году выросли в январе: предельное повышение тарифов, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года тарифы вновь вырастут. Их прирост будет различаться в зависимости от регионов. Сильнее всего цены вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

В конце 2025 года президент России Владимир Путин прокомментировал рост тарифов ЖКХ. По его словам, они повышаются из-за инфляции. «Самое главное, чтобы они росли в меру», — заявил Путин. Также он добавил, что рост тарифов не должен приобретать «стихийный характер». За этим должны следить соответствующие ведомства, включая ФАС и комиссии в регионах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Минстрой Управляющие компании Госдума Ирек Файзуллин
Ирек Файзуллин фото
Ирек Файзуллин
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
8 декабря 1962 года
Материалы по теме
Жители регионов России пожаловались на рост сумм в квитанциях за ЖКХ
Общество
Путин связал рост тарифов ЖКХ с инфляцией
Экономика
В России заработали новые штрафы в сфере ЖКХ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Роднина предложила украинцу «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике Спорт, 20:09
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний Общество, 19:55
Техноблогер Wylsacom увидел шанс для Telegram в «российских корнях»
РАДИО
 Технологии и медиа, 19:54
Российская саночница поднялась на одну позицию после трех заездов на ОИ Спорт, 19:51
Пожар в доме в центре Москвы, из которого вывели 35 человек. Видео Город, 19:51
Новый рекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:45
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства Политика, 19:45
Paramount в борьбе с Netflix улучшила предложение для Warner Bros. Бизнес, 19:37
В Сомали самолет с 55 пассажирами упал вскоре после взлета. Видео Общество, 19:27
Топ-менеджер «Ан-Насра» оказался под угрозой увольнения из-за Роналду Спорт, 19:22
В Британии показали подготовку солдат на полигоне, имитирующем Украину Политика, 19:17
ФАС проверит тарифы ЖКУ после жалоб россиян на их резкий рост Общество, 19:16
В «Слетать.ру» рассказали, сколько желающих лететь отдыхать на Кубу Общество, 19:11