 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минфин заявил, что развод не даст обойти ограничения по семейной ипотеке

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Проверка для предоставления льготной семейной ипотеки будет выполняться в том числе по данным детей, поэтому супруги не смогут оформить разные льготные кредиты после развода, кроме как при рождении еще одного ребенка, сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

«С 1 февраля текущего года уточнен порядок проверки соблюдения требования льготной программы с условием субсидирования только одного льготного кредита на семью. Даже в случае расторжения брака между супругами проверка будет выполняться в том числе по данным детей (по СНИЛС), рождение которых выступило основанием для получения льготного кредита. Таким образом, оформление разных льготных кредитов разведенными супругами также будет невозможно. Только при рождении еще одного ребенка», — сказали в пресс-службе.

1 февраля вступил в силу принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Теперь оба супруга должны выступать созаемщиками для участия в программе.

Ранее каждый взрослый член семьи мог получить льготную ипотеку по ставке 6%. Однако, согласно новым правилам, если один из супругов уже оформил такой кредит до 1 февраля, второй супруг утрачивает эту возможность. Право на второй семейный кредит появляется только после полного погашения первого либо при рождении другого ребенка.

Такая мера, как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, была введена для предотвращения злоупотреблений в рамках программы и исключения так называемых «донорских» схем.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Анна Гальчева Анна Гальчева, Егор Алимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В аэропорту Краснодара временно ограничили полеты воздушных судов Общество, 15:36
Россияне провалились на старте. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:30
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 15:28
«Ростех» впервые представил ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М Технологии и медиа, 15:25
Бутерин изложил концепцию интеграции Ethereum с ИИ. Как это будет Крипто, 15:25
Роскомнадзор заявил о продолжении «последовательных ограничений» Telegram Технологии и медиа, 15:25
В поисках доходности: в какие квартиры инвестировать в 2026 году Недвижимость, 15:24
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Италия завоевала золото Олимпиады в смешанной эстафете в шорт-треке Спорт, 15:20
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Мессенджер МАХ опроверг сбой в работе на фоне жалоб пользователей Технологии и медиа, 15:17
ФСБ показала кадры допроса нового фигуранта дела о покушении на Алексеева Политика, 15:17
Инвестор Евгений Юрченко купил более 5% акций ВТБ Финансы, 15:16
Акции владельца Gucci взлетели на 14% на планах «возродить» компанию Инвестиции, 15:13
Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров База знаний, 15:07