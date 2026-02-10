Минфин заявил, что развод не даст обойти ограничения по семейной ипотеке

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Проверка для предоставления льготной семейной ипотеки будет выполняться в том числе по данным детей, поэтому супруги не смогут оформить разные льготные кредиты после развода, кроме как при рождении еще одного ребенка, сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

«С 1 февраля текущего года уточнен порядок проверки соблюдения требования льготной программы с условием субсидирования только одного льготного кредита на семью. Даже в случае расторжения брака между супругами проверка будет выполняться в том числе по данным детей (по СНИЛС), рождение которых выступило основанием для получения льготного кредита. Таким образом, оформление разных льготных кредитов разведенными супругами также будет невозможно. Только при рождении еще одного ребенка», — сказали в пресс-службе.

1 февраля вступил в силу принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Теперь оба супруга должны выступать созаемщиками для участия в программе.

Ранее каждый взрослый член семьи мог получить льготную ипотеку по ставке 6%. Однако, согласно новым правилам, если один из супругов уже оформил такой кредит до 1 февраля, второй супруг утрачивает эту возможность. Право на второй семейный кредит появляется только после полного погашения первого либо при рождении другого ребенка.

Такая мера, как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, была введена для предотвращения злоупотреблений в рамках программы и исключения так называемых «донорских» схем.

