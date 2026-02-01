 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

В России поменялись правила выдачи льготной семейной ипотеки

Сюжет
Новые законы в России
Раньше каждый из супругов мог взять на себя льготную ипотеку. Теперь, чтобы взять новый кредит, нужно погасить предыдущий
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Принцип «одна семья — одна льготная ипотека» вступает в силу с 1 февраля. Теперь оба супруга должны выступать созаемщиками для участия в программе.

Ранее каждый взрослый член семьи мог оформить на себя льготную ипотеку под 6%. Если один из супругов уже оформил льготную ипотеку до 1 февраля, у второго такой возможности уже не будет. Право на второй семейный кредит можно получить после погашения первого либо при рождении еще одного ребенка.

Мера была введена, чтобы предотвратить случаи злоупотребления программой и исключить «донорские» схемы, сообщал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Семейная ипотека стала самой востребованной программой в 2025 году
Экономика
Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

До февраля 2026 года существовала законная схема, по которой семьи, не проходящие по критериям программы, могли получить льготную ипотеку. Кредит оформлялся на «донора», который соответствует требованиям льготной ипотеки: родитель, опекун или любой другой родственник ребенка, родившегося с начала 2018 года. По новым правилам третьих лиц в договор можно включать только в качестве созаемщиков, если совокупный доход супругов не позволяет банку одобрить ипотеку.

Семейная ипотека до 6% годовых была запущена в 2018 году, в 2024-м ее продлили до 2030 года, скорректировав условия. Лимит по сумме составляет 12 млн руб. для Московской и Ленинградской областей (включая Москву и Санкт-Петербург) и 6 млн руб. для остальных регионов. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья.

Программой можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке у застройщика, для приобретения частного дома с земельным участком с использованием эскроу-счета. В апреле 2025 года семейную ипотеку разрешили брать для покупки жилья не старше 20 лет на вторичном рынке, но только в городах с низкими темпами жилищного строительства. На данный момент в этот перечень входит 891 город России.

Расширен список городов, где можно взять льготную ипотеку на вторичку
Недвижимость
Фото:shisu_ka / Shutterstock / FOTODOM

Воспользоваться льготной ипотекой могут семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно; семьи, где есть ребенок-инвалид;
семьи из малых городов (до 50 тыс. жителей), где есть двое или более несовершеннолетних детей, и семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития.

В 2025 году в Госдуме обсуждали введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Предлагалось привязывать размер ставки к региону проживания семьи, типу населенного пункта и количеству детей. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко также предлагала ввести требование выдавать льготную ипотеку для приобретения жилья только в регионе проживания заемщика.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Ипотека иностранные банки жилищные кредиты
Материалы по теме
Ипотека, рассрочка и помощь семьи: как зумеры покупают квартиры
Радио
Два банка решили приостановить выдачу семейной ипотеки
Финансы
Минфин разъяснил приостановку выдачи семейной ипотеки двумя банками
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео Политика, 00:51
В России изменились правила возврата техники Общество, 00:34
Более 40 выплат в России проиндексировали на 5,6% Общество, 00:10
В России поменялись правила выдачи льготной семейной ипотеки Финансы, 00:10
В России проиндексировали материнский капитал на 5,6% Финансы, 00:00
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 00:00
В файлах Эпштейна есть упоминания Жириновского Политика, 31 янв, 23:59
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Шесть человек пострадали в результате стрельбы в штате Луизиана Общество, 31 янв, 23:53
Стармер счел, что экс-принц Эндрю должен дать показания по делу Эпштейна Политика, 31 янв, 23:45
На трассе «Николаев—Херсон» обвалился тоннель с антидроновыми сетками Общество, 31 янв, 23:33
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты Политика, 31 янв, 23:06
Мужчина скончался после атаки дрона на автомобиль в Запорожской области Политика, 31 янв, 22:44
В Казахстане началась проверка трансграничных переводов банков Политика, 31 янв, 22:40
В аэропорту Калуги второй раз за день ограничили полеты Политика, 31 янв, 22:25