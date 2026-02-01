В России поменялись правила выдачи льготной семейной ипотеки

Раньше каждый из супругов мог взять на себя льготную ипотеку. Теперь, чтобы взять новый кредит, нужно погасить предыдущий

Принцип «одна семья — одна льготная ипотека» вступает в силу с 1 февраля. Теперь оба супруга должны выступать созаемщиками для участия в программе.

Ранее каждый взрослый член семьи мог оформить на себя льготную ипотеку под 6%. Если один из супругов уже оформил льготную ипотеку до 1 февраля, у второго такой возможности уже не будет. Право на второй семейный кредит можно получить после погашения первого либо при рождении еще одного ребенка.

Мера была введена, чтобы предотвратить случаи злоупотребления программой и исключить «донорские» схемы, сообщал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

До февраля 2026 года существовала законная схема, по которой семьи, не проходящие по критериям программы, могли получить льготную ипотеку. Кредит оформлялся на «донора», который соответствует требованиям льготной ипотеки: родитель, опекун или любой другой родственник ребенка, родившегося с начала 2018 года. По новым правилам третьих лиц в договор можно включать только в качестве созаемщиков, если совокупный доход супругов не позволяет банку одобрить ипотеку.

Семейная ипотека до 6% годовых была запущена в 2018 году, в 2024-м ее продлили до 2030 года, скорректировав условия. Лимит по сумме составляет 12 млн руб. для Московской и Ленинградской областей (включая Москву и Санкт-Петербург) и 6 млн руб. для остальных регионов. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья.

Программой можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке у застройщика, для приобретения частного дома с земельным участком с использованием эскроу-счета. В апреле 2025 года семейную ипотеку разрешили брать для покупки жилья не старше 20 лет на вторичном рынке, но только в городах с низкими темпами жилищного строительства. На данный момент в этот перечень входит 891 город России.

Воспользоваться льготной ипотекой могут семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно; семьи, где есть ребенок-инвалид;

семьи из малых городов (до 50 тыс. жителей), где есть двое или более несовершеннолетних детей, и семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития.

В 2025 году в Госдуме обсуждали введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Предлагалось привязывать размер ставки к региону проживания семьи, типу населенного пункта и количеству детей. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко также предлагала ввести требование выдавать льготную ипотеку для приобретения жилья только в регионе проживания заемщика.