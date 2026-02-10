Эксперт заявил о новых формах «потребительского экстремизма»
Тренд «потребительского экстремизма», когда покупатели злоупотребляют законодательством о защите прав потребителя для получения компенсации, существует давно, но сейчас он приобретает новые формы. Об этом в эфире Радио РБК заявил управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
От таких действий получают ущерб ретейлеры, поскольку покупатели чаще всего прибегают к намеренной порче техники, и продавцы вынуждены нанимать экспертов для доказательства своей правоты; в связи с этим они обратились в Верховный суд за формированием единообразной судебной практики по подобным спорам, однако, как полагает Базылев, создать ее проблематично.
«Какую бы практику Верховный суд сейчас ни сделал и какой бы пленум Верховного суда не выпустил — этот тренд возможно будет как-то чуть-чуть сменить или надломать, но полностью его изменить вряд ли возможно», — считает он.
Директор департамента по корпоративным и правовым вопросам розничной сети МТС Яна Шестакова поясняет, что недобросовестные покупатели действуют так с целью получения выгоды и взыскания штрафа или неустоек. При этом, по ее словам, они всячески уклоняются от предоставления продавцу возможности добровольно удовлетворить требования.
«Это связано с тем, что главная их цель — это рост прогрессирующей неустойки. Каким образом они это делают? Чаще всего не предоставляют реквизиты либо всячески уклоняются от посещения магазинов и офисов продаж с целью получения денежных средств. На данный момент уже есть приговоры, в том числе в отношении как отдельных экспертов и отдельных юристов, так и в отношении организованных групп», — рассказала она.
Пиар-директор компании «М.Видео» Сергей Коляда заявил, что ежегодный ущерб для отрасли исчисляется миллиардами рублей. По его словам, к намеренной порче техники для получения компенсаций прибегают не просто отдельные потребители, а мошеннические группы.
«Количество дел против торговых сетей у наиболее активных групп мошенников может исчисляться сотнями в год. Ежегодная сумма ущерба, которая возникает в связи с деятельностью мошеннических групп, находится на уровне нескольких миллиардов рублей в год в целом по рынку бытовой техники и электроники в России», — заявил Коляда.
В «М.Видео-Эльдорадо» в 2025 году предлагали возбуждать уголовные дела при выявлении фактов «потребительского экстремизма», получить разъяснение Верховного суда о том, как должны решаться подобные разбирательства, ограничить размер неустойки стоимостью товара и перечислять в бюджет 50% штрафа, а не 0%, как сейчас. Сеть в прошлом обращалась в Следственный комитет и МВД. Речь тогда шла об исках покупателей, которые намеренно выводили из строя приобретенные смартфоны, получали заключения экспертов о производственном браке и обращались в суд для получения выплат.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8