Эксперт заявил о новых формах «потребительского экстремизма»

«Потребительский экстремизм» — злоупотребление правами покупателями — набирает новые обороты. Юристы и ретейлеры говорят о слаженных мошеннических группах, наносящих отрасли ущерб в миллиарды рублей

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Тренд «потребительского экстремизма», когда покупатели злоупотребляют законодательством о защите прав потребителя для получения компенсации, существует давно, но сейчас он приобретает новые формы. Об этом в эфире Радио РБК заявил управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.

От таких действий получают ущерб ретейлеры, поскольку покупатели чаще всего прибегают к намеренной порче техники, и продавцы вынуждены нанимать экспертов для доказательства своей правоты; в связи с этим они обратились в Верховный суд за формированием единообразной судебной практики по подобным спорам, однако, как полагает Базылев, создать ее проблематично.

«Какую бы практику Верховный суд сейчас ни сделал и какой бы пленум Верховного суда не выпустил — этот тренд возможно будет как-то чуть-чуть сменить или надломать, но полностью его изменить вряд ли возможно», — считает он.

Директор департамента по корпоративным и правовым вопросам розничной сети МТС Яна Шестакова поясняет, что недобросовестные покупатели действуют так с целью получения выгоды и взыскания штрафа или неустоек. При этом, по ее словам, они всячески уклоняются от предоставления продавцу возможности добровольно удовлетворить требования.

«Это связано с тем, что главная их цель — это рост прогрессирующей неустойки. Каким образом они это делают? Чаще всего не предоставляют реквизиты либо всячески уклоняются от посещения магазинов и офисов продаж с целью получения денежных средств. На данный момент уже есть приговоры, в том числе в отношении как отдельных экспертов и отдельных юристов, так и в отношении организованных групп», — рассказала она.

Пиар-директор компании «М.Видео» Сергей Коляда заявил, что ежегодный ущерб для отрасли исчисляется миллиардами рублей. По его словам, к намеренной порче техники для получения компенсаций прибегают не просто отдельные потребители, а мошеннические группы.

«Количество дел против торговых сетей у наиболее активных групп мошенников может исчисляться сотнями в год. Ежегодная сумма ущерба, которая возникает в связи с деятельностью мошеннических групп, находится на уровне нескольких миллиардов рублей в год в целом по рынку бытовой техники и электроники в России», — заявил Коляда.

В «М.Видео-Эльдорадо» в 2025 году предлагали возбуждать уголовные дела при выявлении фактов «потребительского экстремизма», получить разъяснение Верховного суда о том, как должны решаться подобные разбирательства, ограничить размер неустойки стоимостью товара и перечислять в бюджет 50% штрафа, а не 0%, как сейчас. Сеть в прошлом обращалась в Следственный комитет и МВД. Речь тогда шла об исках покупателей, которые намеренно выводили из строя приобретенные смартфоны, получали заключения экспертов о производственном браке и обращались в суд для получения выплат.