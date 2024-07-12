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«М.Видео» обратилось в СК и МВД из-за «потребительского экстремизма»

Ретейлер столкнулся с волной жалоб и требований крупных выплат за некачественные смартфоны. Компания выяснила, что покупатели сами портили телефоны, а недобросовестные эксперты помогали составить иски
«М.видео» MVID ₽147,7 +4,31% Купить
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«М.видео-Эльдорадо» попросило МВД и Следственный комитет завести уголовные дела из-за случаев потребительского экстремизма — это злоупотребление правами потребителя для получения выгоды в виде компенсации, пишут «Ведомости».

Компания обратилась в ведомство после череды исков со стороны покупателей, которые, апеллируя к закону «О защите прав потребителей», добиваются компенсаций после покупки дефектного смартфона, рассказал изданию собеседник, близкий к ретейлеру. С его слов, подготовлены около 20 заявлений в силовые ведомства против лиц, которые действовали по схожей схеме. Компания просит завести дела на истцов, экспертов и глав экспертной организации.

Покупатели намеренно выводили из строя приобретенные аппараты, получали заключения экспертов о производственном браке и обращались в суд для получения выплат, рассказал источник газеты.

«Количество дел против торговых сетей у наиболее активных групп по защите прав потребителей может исчисляться сотнями», — сказал представитель «М.видео-Эльдорадо».

Глава «М.Видео-Эльдорадо» — РБК: «Самые сложные времена уже прошли»
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Заключения, которые ретейлер считает недостоверными, выдавали экспертные бюро в Самарской области. Исследовались модели iPhone — от 7-го до 13-го — iPad 8, Samsung Galaxy и Samsung A71. Среди дефектов упоминались «самопроизвольное отключение», «потеря сети», «невозможность включить устройство», «не срабатывает FaceID» и другие.

По заказу «М.видео-Эльдорадо» свое исследование провели в Московском институте электронной техники (МИЭТ). Там выяснили, что экспертизы проводились формально, заключения были необоснованными и основывались на неверных методических рекомендациях. В МИЭТ пришли к выводу, что дефекты на аппаратах не были заводским браком, а имели внешний характер воздействия, а также было установлено «неквалифицированное вмешательство во внутренние компоненты устройства».

Ключевая причина потребительского экстремизма заключается в наличии в федеральном законе «О защите прав потребителей» санкции на продавца или производителя товара в размере 1% от стоимости товара в день — это свыше 360% годовых, пояснил изданию управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин.

«Часто решение о взыскании пени принимается судом с начислением до момента фактического исполнения. Но потребители уклоняются от получения денег, стремясь к тому, чтобы пеня начислялась в течение как можно более длительного времени. В результате потребитель, намеренно испортивший, например, телевизор стоимостью 100 000 руб. и получивший в подтверждение заводского брака фиктивное заключение эксперта, может претендовать через год на возврат стоимости товара, пеню в размере 1%, которая к тому времени будет более чем втрое превышать стоимость товара, а также на всю эту сумму может быть начислен штраф в размере 50%», — добавил он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
М.Видео экстремизм МВД
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