Суд оставил без рассмотрения просьбу снять арест с имущества Галицкого

Суд счел преждевременным ходатайство о снятии ареста с имущества с инвестора Александра Галицкого. По словам его адвоката, судья объявила недельный перерыв для предоставления справки о смерти Алии Галицкой

Александр Галицкий (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с имущества венчурного инвестора, основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого. Об этом РБК сообщила его адвокат Анна Бутырина.

«Пресненский районный суд Москвы счел преждевременным ходатайство о снятии ареста с имущества Александра Галицкого и оставил его без рассмотрения», — заявила она.

Судья объявила перерыв в неделю для предоставления справки о смерти Алии Галицкой, добавила Бутырина. После этого суд приступит к рассмотрению заявления по существу. Адвокат предположила, что после этого производство по нему будет прекращено.

Суд в октябре арестовал имущество Александра Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. 8 февраля стало известно, что Алия, арестованная по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, покончила с собой.

Арестованы были, в том числе, квартира на Патриарших прудах и два машиноместа, загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе и квартира в клубном доме «Тургенев» с местом на парковке в центре Москвы, на Сретенке. Рыночная стоимость собственности может превышать 1,2 млрд рублей.

Галицкую арестовали 6 февраля. По версии следствия, она требовала деньги и угрожала предпринимателю распространением позорящей его информации, а также сведений, которые могли нанести ущерб его правам и интересам.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США.

Анна Бутырина говорила, что заключенный в 2010 году в США брак был признан недействительным в ноябре 2025-го. По словам адвоката Галицкого, брак был заключен «в шуточной форме». С 1988 года инвестор состоит в зарегистрированном браке на территории России с Альбиной Галицкой, из-за чего брак с Алией не мог иметь юридической силы в России, добавила она.