 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд оставил без рассмотрения просьбу снять арест с имущества Галицкого

Суд счел преждевременным ходатайство о снятии ареста с имущества с инвестора Александра Галицкого. По словам его адвоката, судья объявила недельный перерыв для предоставления справки о смерти Алии Галицкой
Александр Галицкий
Александр Галицкий (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с имущества венчурного инвестора, основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого. Об этом РБК сообщила его адвокат Анна Бутырина.

«Пресненский районный суд Москвы счел преждевременным ходатайство о снятии ареста с имущества Александра Галицкого и оставил его без рассмотрения», — заявила она.

Судья объявила перерыв в неделю для предоставления справки о смерти Алии Галицкой, добавила Бутырина. После этого суд приступит к рассмотрению заявления по существу. Адвокат предположила, что после этого производство по нему будет прекращено.

Суд в октябре арестовал имущество Александра Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. 8 февраля стало известно, что Алия, арестованная по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, покончила с собой.

Адвокат Галицкого сообщила, что его брак с Алией признан недействительным
Общество
Алия Галицкая

Арестованы были, в том числе, квартира на Патриарших прудах и два машиноместа, загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе и квартира в клубном доме «Тургенев» с местом на парковке в центре Москвы, на Сретенке. Рыночная стоимость собственности может превышать 1,2 млрд рублей.

Галицкую арестовали 6 февраля. По версии следствия, она требовала деньги и угрожала предпринимателю распространением позорящей его информации, а также сведений, которые могли нанести ущерб его правам и интересам.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США.

Анна Бутырина говорила, что заключенный в 2010 году в США брак был признан недействительным в ноябре 2025-го. По словам адвоката Галицкого, брак был заключен «в шуточной форме». С 1988 года инвестор состоит в зарегистрированном браке на территории России с Альбиной Галицкой, из-за чего брак с Алией не мог иметь юридической силы в России, добавила она.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Романов Илья, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Александр Галицкий арест имущества суд
Материалы по теме
Следствие после вскрытия разрешило похоронить бывшую жену Галицкого
Общество
Галицкого отпустили после опроса в СК из-за самоубийства бывшей жены
Общество
Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Российские лыжники выбыли после первой гонки. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:28
Макрон заявил, что Европа вместо России получила зависимость США Политика, 12:28
Российские войска заняли поселок к западу от Гуляйполя Политика, 12:22
Коростелев вслед за Непряевой не вышел в четвертьфинал спринта на Играх Спорт, 12:20
Эксперт рассказала, куда россияне нанимаются на зарплату в ₽1 млн
РАДИО
 Общество, 12:20
Кремль заявил об отсутствии сроков нового раунда переговоров по Украине Политика, 12:18
Песков назвал импонирующими заявления Макрона о восстановлении отношений Политика, 12:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Какие ИИ-стартапы будут востребованы в 2026 годуПодписка на РБК, 12:14
Песков сообщил о международном телефонном разговоре в графике Путина Политика, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
«Почта России» опровергла информацию об увольнениях в компании Общество, 12:12
Минпромторг разработал законопроект о «российской полке» Бизнес, 12:06
Кубанского депутата Аверьянова на два месяца отправили в СИЗО Политика, 12:03
«Аэрофлот» сообщил об очередях при бронировании субсидий на билеты в ДФО Бизнес, 12:00