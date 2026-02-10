Суд оставил без рассмотрения просьбу снять арест с имущества Галицкого
Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с имущества венчурного инвестора, основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого. Об этом РБК сообщила его адвокат Анна Бутырина.
«Пресненский районный суд Москвы счел преждевременным ходатайство о снятии ареста с имущества Александра Галицкого и оставил его без рассмотрения», — заявила она.
Судья объявила перерыв в неделю для предоставления справки о смерти Алии Галицкой, добавила Бутырина. После этого суд приступит к рассмотрению заявления по существу. Адвокат предположила, что после этого производство по нему будет прекращено.
Суд в октябре арестовал имущество Александра Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. 8 февраля стало известно, что Алия, арестованная по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, покончила с собой.
Арестованы были, в том числе, квартира на Патриарших прудах и два машиноместа, загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе и квартира в клубном доме «Тургенев» с местом на парковке в центре Москвы, на Сретенке. Рыночная стоимость собственности может превышать 1,2 млрд рублей.
Галицкую арестовали 6 февраля. По версии следствия, она требовала деньги и угрожала предпринимателю распространением позорящей его информации, а также сведений, которые могли нанести ущерб его правам и интересам.
Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США.
Анна Бутырина говорила, что заключенный в 2010 году в США брак был признан недействительным в ноябре 2025-го. По словам адвоката Галицкого, брак был заключен «в шуточной форме». С 1988 года инвестор состоит в зарегистрированном браке на территории России с Альбиной Галицкой, из-за чего брак с Алией не мог иметь юридической силы в России, добавила она.
