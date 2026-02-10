AP назвало причину смерти актрисы из «Один дома»

Обладательница премий «Эмми» и «Золотого глобуса» Кэтрин О'Хара умерла 30 января от легочной эмболии, вызванной раком. Актрисе был 71 год

Причиной смерти актрисы Кэтрин О'Хара, сыгравшей в фильме «Один дома», стала легочная эмболия, сообщает Associated Press со ссылкой на свидетельство о ее смерти.

Она возникла вследствие рака прямой кишки, от которого актриса лечилась с прошлого года. Последний осмотр она прошла 27 января.

О'Хара сыграла Кейт Маккаллистер, мамы Кевина, в фильмах «Один дома» (1990) и «Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992). Она умерла 30 января в возрасте 71 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Как сообщил тогда ее менеджер, смерть наступила «после непродолжительной болезни».

В свидетельстве о смерти, данные которого теперь приводит AP, говорится, что это произошло в больнице Санта-Моники в штате Калифорния. После смерти актрису кремировали.

Легочная эмболия — это закупорка артерий легких тромбом, что приводит к уменьшению газообмена, кислородному голоданию тканей и органов (гипоксии).

Коллега О'Хары по съемочной площадке в фильмах «Один дома» Маколей Калкин (актеры сыграли мать и маленького сына — Кейт и Кевин Маккалистеров) посвятил прощальный пост скончавшейся актрисе.

Он назвал актрису «мамой», добавив, что любит ее. Калкин и О'Хара в реальной жизни поддерживали теплую дружбу после съемок в кинокартинах, Калкин ранее признавался, что они иногда зовут друг друга «мать» и «сын».

Кэтрин Энн О’Хара родилась в Торонто. Свой творческий путь она начала в канадском комедийном скетч-шоу Second City Television. За свою жизнь она снялась во множестве кинокартин.

Так, в 60 лет, О'Хара сыграла Мойру Роуз — бывшую актрису и светскую львицу из канадского сериала «Шиттс Крик». За эту работу актриса была удостоена премии «Эмми» и некоторых других наград, включая «Золотой глобус».