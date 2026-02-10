AP назвало причину смерти актрисы из «Один дома»
Причиной смерти актрисы Кэтрин О'Хара, сыгравшей в фильме «Один дома», стала легочная эмболия, сообщает Associated Press со ссылкой на свидетельство о ее смерти.
Она возникла вследствие рака прямой кишки, от которого актриса лечилась с прошлого года. Последний осмотр она прошла 27 января.
О'Хара сыграла Кейт Маккаллистер, мамы Кевина, в фильмах «Один дома» (1990) и «Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992). Она умерла 30 января в возрасте 71 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Как сообщил тогда ее менеджер, смерть наступила «после непродолжительной болезни».
В свидетельстве о смерти, данные которого теперь приводит AP, говорится, что это произошло в больнице Санта-Моники в штате Калифорния. После смерти актрису кремировали.
Легочная эмболия — это закупорка артерий легких тромбом, что приводит к уменьшению газообмена, кислородному голоданию тканей и органов (гипоксии).
Коллега О'Хары по съемочной площадке в фильмах «Один дома» Маколей Калкин (актеры сыграли мать и маленького сына — Кейт и Кевин Маккалистеров) посвятил прощальный пост скончавшейся актрисе.
Он назвал актрису «мамой», добавив, что любит ее. Калкин и О'Хара в реальной жизни поддерживали теплую дружбу после съемок в кинокартинах, Калкин ранее признавался, что они иногда зовут друг друга «мать» и «сын».
Кэтрин Энн О’Хара родилась в Торонто. Свой творческий путь она начала в канадском комедийном скетч-шоу Second City Television. За свою жизнь она снялась во множестве кинокартин.
Так, в 60 лет, О'Хара сыграла Мойру Роуз — бывшую актрису и светскую львицу из канадского сериала «Шиттс Крик». За эту работу актриса была удостоена премии «Эмми» и некоторых других наград, включая «Золотой глобус».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции