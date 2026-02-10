Бывшего пиар-менеджера «Роснефти» приговорили по делу «держиморды»

Экс-замдиректора департамента информации и рекламы «Роснефти» Александра Терентьева приговорили к 7,5 годам заключения по делу о вымогательстве. Ни один из фигурантов вины не признал, суд дважды возвращал дело в прокуратуру

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Красногорский городской суд приговорил бывшего замдиректора департамента информации и рекламы «Роснефти» Александра Терентьева к 7,5 годам пребывания в колонии строгого режима, передает корреспондент РБК. Бывший диджитал-директор компании «Главный советник. Регион» Романа Маринца, а также администраторы сети Telegram-каналов Вилдана Ямбушева и Антона Перова приговорены к семи годам заключения.

Суд признал их виновными в вымогательстве в особо крупном размере в составе организованной группы (п. «а, б» ч.3 ст. 163 УК) у бывшего вице-губернатора, а сейчас советника губернатора Московской области в ранге министра Евгения Хромушина.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. В 2025 году суд дважды возвращал дело в прокуратуру.

Прокурор просил суд назначить Терентьеву 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а остальных фигурантов — приговорить к семи годам лишения свободы. Обвинение также просило назначить каждому из фигурантов штраф в размере 500 тысяч рублей.

Как развивалось дело Следственное управление УМВД по Красногорску возбудило уголовное дело по п «б» ч.3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в особо крупном размере) 25 апреля 2023 года. На следующий день были задержаны Роман Маринец и Ямбушев. Администратор Антон Перов был задержан в мае 2023 года.

Александра Терентьева задержали в мае 2023 года. После задержания он был уволен из нефтяной компании.

Фигуранты пробыли в СИЗО до конца марта 2025 года, когда мера пресечения была изменена под запрет определенных действий.

На заседании 30 января 2026 гола Терентьев был взят под стражу из-за того что днем ранее не явился на заседание. Адвокат объяснил, что его подзащитному был выдан больничный в связи с медицинским вмешательством. Терентьеву диагностирован острый пиелонефрит. «По-человечески прошу, дайте долечиться. У меня разваливается организм», — просил суд Терентьев. Судья отказала в удовлетворении ходатайства. Терентьев был задержан в зале суда.

Более 30 каналов и «блок на негатив»

Из материалов дела, с которыми ознакомился РБК, следует, что в 2021 году компания «Главный советник. Регион», генеральным директором которой был Борис Молодов, оказывала информационную поддержку «Роснефти» по заключенному договору. Согласно показаниям Молодова, Терентьев просил агентство создать сеть региональных Telegram-каналов, которые бы освещали политические и общественные новости регионов и публиковали рекламные статьи, связанные с деятельностью компании. Диджитал-директор Маринец создал сеть Telegram-каналов, в том числе канал «Держиморда».

На основе показаний Молодова, следствие посчитало, что во время совместной работы Терентьев сговорился с Маринцом и выступил «создателем преступного сообщества», с корыстной целью расторг контракт и забрал себе самые «раскрученные» каналы, чтобы вымогать денежные средства в том числе за так называемый «блок на негатив».

Как утверждал Молодов, с декабря 2022 он полностью разорвал отношения с Маринцом. Из свидетельских показаний следует, что он оставил себе 15 Telegram-каналов, а 21 канал, включая «Держиморду», остался у Маринца, который по словам Молодова, «передал их Терентьеву».

В материалах дела содержится переписка в мессенджерах, в которой Маринец рассказывает Терентьеву о перспективах развития каналов, отправляет статистику и советуется по поводу цен на публикации. Следствие расценило эти переписки как доказательство влияния Терентьева на редакционную политику Telegram-каналов.

В 2023 году занимавший тогда пост вице-губернатора Московской области Хромушин поручил своим сотрудникам связаться с администраторами канала «Держиморда», в котором систематически публиковались негативные новости о его работе, говорится в материалах. По мнению Хромушина, они порочили его честь и достоинство и не соответствовали действительности. Он хотел договориться о сотрудничестве и размещении позитивных материалов о своей деятельности, указано в материалах следствия.

В результате между представителем Хромушина и администраторами «Держиморды» началась переписка и установилось сотрудничество. В материалах дела говорится, что в канале вышло несколько «рекламных» постов, положительно характеризующих чиновника. Каждая из таких публикаций стоила от 10 до 17 тыс. рублей, говорится в материалах дела. Согласно показаниям сотрудников Хромушина, признанного потерпевшим по делу, он потратил на положительные посты о своей деятельности 78 тыс. рублей собственных средств.

Представитель Хромушина неоднократно просил удалить прошлые негативные публикации из канала, но администраторы отказались, — следует из материалов дела. Вместо этого администраторы канала предложили заключить контракт на публикацию позитивных материалов на 5-10 публикаций в месяц стоимостью от 10 до 12 тыс. рублей каждая, по данным следствия. Хромушин от сотрудничества отказался, посчитав такое предложение вымогательством и обратился в правоохранительные органы.

«Отсутствие денежной заинтересованности»

В ходе очной ставки между Молодовым и Терентьевым, последний заявил, что каналы были созданы задолго до заключения агентством контракта с Роснефтью и насчитывали порядка 4-5 тысяч подписчиков.

Адвокат Терентьева Леонид Хейфец заявил суду, что сотрудничество с агентством «Главный советник. Регион» было прекращено его подзащитным из-за того, что в связанных с ним каналах «наблюдались антироссийские публикации». «Это был не раздел каналов между двумя предпринимателями, как это ошибочно пытается представить следствие», — уточнил адвокат.

По словам адвоката, у Терентьева не могло быть денежной заинтересованности в совершении преступления: «Обвинение в вымогательстве, да еще и присвоенные следствием организаторские функции, 78 тысяч рублей ущерб <...> и это при ежемесячной зарплате Терентьева под миллион. Все это выглядит нонсенсом».

Кроме того, адвокат отметил, что следствие не привлекло к исследованию переписки специалистов по связям с общественностью, а представленная защитой экспертиза подтверждает доводы о том, что переписка Терентьева с Маринцом была примером обычного взаимодействием представителя заказчика с информационным медиа.

Адвокаты также заявили об отсутствии в представленных переписках сообщений, в которых представитель Хромушина сам предлагал долгосрочное сотрудничество. Согласно приобщенному к материалам дела заявлению, только треть переписки (84 сообщения из 249) была предоставлена стороной обвинения для исследования экспертами.