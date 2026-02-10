 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Бывшего пиар-менеджера «Роснефти» приговорили по делу «держиморды»

Экс-замдиректора департамента информации и рекламы «Роснефти» Александра Терентьева приговорили к 7,5 годам заключения по делу о вымогательстве. Ни один из фигурантов вины не признал, суд дважды возвращал дело в прокуратуру
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Красногорский городской суд приговорил бывшего замдиректора департамента информации и рекламы «Роснефти» Александра Терентьева к 7,5 годам пребывания в колонии строгого режима, передает корреспондент РБК. Бывший диджитал-директор компании «Главный советник. Регион» Романа Маринца, а также администраторы сети Telegram-каналов Вилдана Ямбушева и Антона Перова приговорены к семи годам заключения.

Суд признал их виновными в вымогательстве в особо крупном размере в составе организованной группы (п. «а, б» ч.3 ст. 163 УК) у бывшего вице-губернатора, а сейчас советника губернатора Московской области в ранге министра Евгения Хромушина.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. В 2025 году суд дважды возвращал дело в прокуратуру.

Прокурор просил суд назначить Терентьеву 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а остальных фигурантов — приговорить к семи годам лишения свободы. Обвинение также просило назначить каждому из фигурантов штраф в размере 500 тысяч рублей.

Как развивалось дело

  • Следственное управление УМВД по Красногорску возбудило уголовное дело по п «б» ч.3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в особо крупном размере) 25 апреля 2023 года. На следующий день были задержаны Роман Маринец и Ямбушев. Администратор Антон Перов был задержан в мае 2023 года.
  • Александра Терентьева задержали в мае 2023 года. После задержания он был уволен из нефтяной компании.
  • Фигуранты пробыли в СИЗО до конца марта 2025 года, когда мера пресечения была изменена под запрет определенных действий.
  • На заседании 30 января 2026 гола Терентьев был взят под стражу из-за того что днем ранее не явился на заседание. Адвокат объяснил, что его подзащитному был выдан больничный в связи с медицинским вмешательством. Терентьеву диагностирован острый пиелонефрит. «По-человечески прошу, дайте долечиться. У меня разваливается организм», — просил суд Терентьев. Судья отказала в удовлетворении ходатайства. Терентьев был задержан в зале суда.

Более 30 каналов и «блок на негатив»

Из материалов дела, с которыми ознакомился РБК, следует, что в 2021 году компания «Главный советник. Регион», генеральным директором которой был Борис Молодов, оказывала информационную поддержку «Роснефти» по заключенному договору. Согласно показаниям Молодова, Терентьев просил агентство создать сеть региональных Telegram-каналов, которые бы освещали политические и общественные новости регионов и публиковали рекламные статьи, связанные с деятельностью компании. Диджитал-директор Маринец создал сеть Telegram-каналов, в том числе канал «Держиморда».

На основе показаний Молодова, следствие посчитало, что во время совместной работы Терентьев сговорился с Маринцом и выступил «создателем преступного сообщества», с корыстной целью расторг контракт и забрал себе самые «раскрученные» каналы, чтобы вымогать денежные средства в том числе за так называемый «блок на негатив».

Как утверждал Молодов, с декабря 2022 он полностью разорвал отношения с Маринцом. Из свидетельских показаний следует, что он оставил себе 15 Telegram-каналов, а 21 канал, включая «Держиморду», остался у Маринца, который по словам Молодова, «передал их Терентьеву».

В материалах дела содержится переписка в мессенджерах, в которой Маринец рассказывает Терентьеву о перспективах развития каналов, отправляет статистику и советуется по поводу цен на публикации. Следствие расценило эти переписки как доказательство влияния Терентьева на редакционную политику Telegram-каналов.

В 2023 году занимавший тогда пост вице-губернатора Московской области Хромушин поручил своим сотрудникам связаться с администраторами канала «Держиморда», в котором систематически публиковались негативные новости о его работе, говорится в материалах. По мнению Хромушина, они порочили его честь и достоинство и не соответствовали действительности. Он хотел договориться о сотрудничестве и размещении позитивных материалов о своей деятельности, указано в материалах следствия.

В результате между представителем Хромушина и администраторами «Держиморды» началась переписка и установилось сотрудничество. В материалах дела говорится, что в канале вышло несколько «рекламных» постов, положительно характеризующих чиновника. Каждая из таких публикаций стоила от 10 до 17 тыс. рублей, говорится в материалах дела. Согласно показаниям сотрудников Хромушина, признанного потерпевшим по делу, он потратил на положительные посты о своей деятельности 78 тыс. рублей собственных средств.

Представитель Хромушина неоднократно просил удалить прошлые негативные публикации из канала, но администраторы отказались, — следует из материалов дела. Вместо этого администраторы канала предложили заключить контракт на публикацию позитивных материалов на 5-10 публикаций в месяц стоимостью от 10 до 12 тыс. рублей каждая, по данным следствия. Хромушин от сотрудничества отказался, посчитав такое предложение вымогательством и обратился в правоохранительные органы.

«Отсутствие денежной заинтересованности»

В ходе очной ставки между Молодовым и Терентьевым, последний заявил, что каналы были созданы задолго до заключения агентством контракта с Роснефтью и насчитывали порядка 4-5 тысяч подписчиков.

Адвокат Терентьева Леонид Хейфец заявил суду, что сотрудничество с агентством «Главный советник. Регион» было прекращено его подзащитным из-за того, что в связанных с ним каналах «наблюдались антироссийские публикации». «Это был не раздел каналов между двумя предпринимателями, как это ошибочно пытается представить следствие», — уточнил адвокат.

По словам адвоката, у Терентьева не могло быть денежной заинтересованности в совершении преступления: «Обвинение в вымогательстве, да еще и присвоенные следствием организаторские функции, 78 тысяч рублей ущерб <...> и это при ежемесячной зарплате Терентьева под миллион. Все это выглядит нонсенсом».

Кроме того, адвокат отметил, что следствие не привлекло к исследованию переписки специалистов по связям с общественностью, а представленная защитой экспертиза подтверждает доводы о том, что переписка Терентьева с Маринцом была примером обычного взаимодействием представителя заказчика с информационным медиа.

Адвокаты также заявили об отсутствии в представленных переписках сообщений, в которых представитель Хромушина сам предлагал долгосрочное сотрудничество. Согласно приобщенному к материалам дела заявлению, только треть переписки (84 сообщения из 249) была предоставлена стороной обвинения для исследования экспертами.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Роснефть Telegram-каналы суд Подмосковье
Материалы по теме
В России два дня подряд жаловались на проблемы с работой Telegram
Технологии и медиа
Истории в Telegram стали доступны россиянам без платной подписки
Общество
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем поделится переписками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Разведка Эстонии признала отсутствие у России планов нападать на НАТО Политика, 17:03
Лавров рассказал о поведении Зеленского после встречи с Путиным Политика, 17:03
Бывшего пиар-менеджера «Роснефти» приговорили по делу «держиморды» Общество, 16:57
Суд в Британии обязал вернуть деньги Внешпромбанка фонду укравших их Бизнес, 16:53
Минпросвещения изменит перечень разрешенных учебников в школах России Общество, 16:48
Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела Политика, 16:45
Госдума приняла в первом чтении новый пакет мер против мошенников Общество, 16:41
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
По подозрению в убийстве экс-главы ВФЛА Балахничева задержали его сына Спорт, 16:39
Не ошибка личности, а сбой в картине влияния: как извлечь урок из провала Образование, 16:39
Госдума приняла в первом чтении ограничение по числу банковских карт Инвестиции, 16:38
Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона Политика, 16:37
В МИД допустили возобновление работы генконсульства США в Екатеринбурге Политика, 16:32
Итальянская фигуристка взяла на Олимпиаду талисман погибшей коллеги Спорт, 16:31
Трамп пригрозил сорвать открытие моста из Канады. Что известно о проекте Политика, 16:30