Истории в Telegram стали доступны россиянам без платной подписки
Истории в мессенджере Telegram в России стали доступны без платной подписки, убедился корреспондент РБК.
Функция появилась в 2023 году, однако воспользоваться ей могли не все — для пользователей из некоторых стран, в том числе для россиян, публикация историй была не доступна без премиум подписки, уточняет «Код Дурова».
С 6 февраля обычные пользователи смогут публиковать не более одной истории в день, тогда как для владельцев подписки установлен лимит в 100 историй.
