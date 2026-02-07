 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Истории в Telegram стали доступны россиянам без платной подписки

Истории в мессенджере Telegram в России стали доступны без платной подписки, убедился корреспондент РБК.

Функция появилась в 2023 году, однако воспользоваться ей могли не все — для пользователей из некоторых стран, в том числе для россиян, публикация историй была не доступна без премиум подписки, уточняет «Код Дурова».

Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем поделится переписками
Общество
Павел Дуров

С 6 февраля обычные пользователи смогут публиковать не более одной истории в день, тогда как для владельцев подписки установлен лимит в 100 историй.

