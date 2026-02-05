Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем поделится переписками
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не передавал третьим лицам данные о переписках пользователей и скорее прекратит работу, чем начнет раскрывать такую информацию.
«За всю свою историю Telegram не раскрыл третьим лицам ни одного байта данных о сообщениях. И мы скорее закроем весь проект, чем когда-либо начнем это делать», — написал Дуров в соцсети X.
Это не первое подобное заявление владельца мессенджера. Так, в апреле 2025 года Дуров сказал, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека.
