Правительство Германии продлило локдаун до 7 марта

Несмотря на сопротивление руководителей ряда федеральных земель, правительство Германии продлило карантин в стране до 7 марта. Ранее Ангела Меркель добивалась, чтобы локдаун продлили до 14 марта

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Премьер-министры федеральных земель и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к соглашению о продлении общенационального локдауна до 7 марта, сообщает DW. На совещании в режиме видеоконференции они решили, что ослабление ограничений контактов на фоне пандемии преждевременно. Тем не менее будет ряд послаблений.

Издание пишет, что решение о продлении «продавила» канцлер «вопреки сопротивлению ряда федеральных земель». Ранее Меркель настаивала на сохранении локдауна до 14 марта. Среди разрешенных послаблений — решение с 1 марта открыть парикмахерские.

Жесткие ограничительные меры были введены на всей территории Германии в декабре 2020 года. Закрыты все учреждения, кроме продуктовых и небольших хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.

Школьники не посещают учебные заведения, они занимаются дистанционно, принимать решения о работе детских садов поручено регионам. Люди могут встречаться только в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено.