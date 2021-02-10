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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство Германии продлило локдаун до 7 марта

Несмотря на сопротивление руководителей ряда федеральных земель, правительство Германии продлило карантин в стране до 7 марта. Ранее Ангела Меркель добивалась, чтобы локдаун продлили до 14 марта
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Премьер-министры федеральных земель и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к соглашению о продлении общенационального локдауна до 7 марта, сообщает DW. На совещании в режиме видеоконференции они решили, что ослабление ограничений контактов на фоне пандемии преждевременно. Тем не менее будет ряд послаблений.

Издание пишет, что решение о продлении «продавила» канцлер «вопреки сопротивлению ряда федеральных земель». Ранее Меркель настаивала на сохранении локдауна до 14 марта. Среди разрешенных послаблений — решение с 1 марта открыть парикмахерские.

Жесткие ограничительные меры были введены на всей территории Германии в декабре 2020 года. Закрыты все учреждения, кроме продуктовых и небольших хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.

Школьники не посещают учебные заведения, они занимаются дистанционно, принимать решения о работе детских садов поручено регионам. Люди могут встречаться только в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено.

Меркель объявила о продлении карантина до Дня святого Валентина
Общество
Ангела Меркель

Меркель 20 января объявила о продлении жестких мер по борьбе с распространением коронавируса до 14 февраля. Тогда же ввели новые ограничения: обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах и религиозных учреждениях. В последних запретили коллективное пение.

Работодателям посоветовали продлить удаленку для сотрудников. Рестораны и кафе в Германии по-прежнему останутся закрыты. Им разрешено доставлять еду и продавать ее навынос.

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Позже Меркель назвала хорошими данные об испытаниях вакцины «Спутник V», опубликованные в журнале Lancet. В материале говорилось, что вакцина эффективна против COVID-19 на 91,6%. «Я говорила об этом с президентом России [Владимиром Путиным], сегодня мы увидели хорошие данные о российской вакцине», — прокомментировала она опубликованную статью.

На следующий день министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что федеральное правительство Германии изучает вопрос о том, есть ли у страны мощности для производства российской вакцины «Спутник V». Министр рассказал, что на данный момент российская вакцина проходит проверку в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) в Амстердаме.

Автор
Владислав Гордеев
карантин Германия коронавирус Ангела Меркель
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Политика
Меркель объявила о продлении карантина до Дня святого Валентина
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