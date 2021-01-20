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Меркель объявила о продлении карантина до Дня святого Валентина

Власти Германии продлили действующие ограничения и ввели обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах. Меры будут действовать до 14 февраля
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Hannibal Hanschke / Pool via AP)

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении действия жестких ограничений по борьбе с распространением коронавируса до 14 февраля, сообщила газета Frankfurter Rundschau.

Требование властей ограничить контакты сохранится в прежнем виде: жителям разрешено собираться вместе только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними в одном доме. «Узкий и постоянный» круг контактов сейчас особенно важен, отметила Меркель.

Из новых мер, которые ввели власти Германии, — обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах и религиозных учреждениях. В последних запретили коллективное пение.

Работодателям посоветовали продлить удаленку для сотрудников. Рестораны и кафе в Германии по-прежнему останутся закрыты. Им разрешено доставлять еду и продавать ее навынос.

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Жесткие карантинные меры действуют в Германии с середины декабря. В стране закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и ряда других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Также работу приостановили парикмахерские, музеи, театры, салоны красоты. Школьники учатся удаленно.

Из-за продления действия ограничений экономике Германии может грозить серьезный спад, заявили в Бундесбанке. По данным ЦБ, последние три месяца 2020 года экономика ФРГ показывала нулевой рост, так как отскок в промышленности и строительстве компенсировал спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле.

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С начала пандемии в Германии зарегистрировали более 2 млн заразившихся коронавирусом, умерли от COVID-19 более 48 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Германия карантин коронавирус Ангела Меркель
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