Меркель объявила о продлении карантина до Дня святого Валентина

Власти Германии продлили действующие ограничения и ввели обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах. Меры будут действовать до 14 февраля

Ангела Меркель (Фото: Hannibal Hanschke / Pool via AP)

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении действия жестких ограничений по борьбе с распространением коронавируса до 14 февраля, сообщила газета Frankfurter Rundschau.

Требование властей ограничить контакты сохранится в прежнем виде: жителям разрешено собираться вместе только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними в одном доме. «Узкий и постоянный» круг контактов сейчас особенно важен, отметила Меркель.

Из новых мер, которые ввели власти Германии, — обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах и религиозных учреждениях. В последних запретили коллективное пение.

Работодателям посоветовали продлить удаленку для сотрудников. Рестораны и кафе в Германии по-прежнему останутся закрыты. Им разрешено доставлять еду и продавать ее навынос.