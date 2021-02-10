Число заболевших COVID-19 в России достигло 4 млн

За последние сутки в стране выявили 14,4 тыс. заболевших — это минимум с середины октября. Всего в России COVID-19 диагностировали у 4,012 млн человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За время пандемии коронавируса в России инфекцию выявили более чем у 4 млн человек, за сутки это число увеличилось на 14 494, следует из данных оперативного штаба.

Это первый случай с середины октября 2020 года, когда суточный прирост заболевших составил менее 15 тыс. 17 октября выявили 14 922 человека с коронавирусом.

Общее число заразившихся в стране — 4 012 710 человек. От этого количества 948,4 тыс. заражений пришлись на Москву (плюс 1441 за сутки), еще 348,6 тыс. заболевших зарегистрировали в Санкт-Петербурге (плюс 1169 за сутки) и 201,7 тыс. — в Московской области (плюс 650 за сутки).

В пятерку регионов по количеству заразившихся коронавирусом также входят Нижегородская область (89,1 тыс. с начала пандемии) и Свердловская — 73,6 тыс.