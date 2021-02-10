Число заболевших COVID-19 в России достигло 4 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Машина времени и ковер-самолет: какие инновации нужны человечеству Экономика инноваций, 12:00  Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 11:58 «Радио Свобода» оштрафовали на ₽11 млн за отсутствие маркировки иногента Политика, 11:56 В МИДе исключили планы у Москвы воссоздать СССР Политика, 11:52 Как снизить затраты на ДМС сотрудников: три совета Pro, 11:52 Прокурор в США появился в виде кота на суде через Zoom. Видео Общество, 11:51 Кудерметова впервые вышла в третий круг Australian Open Спорт, 11:48 Рособрнадзор даст школьникам дополнительное время для решения по ЕГЭ Общество, 11:44 Какие мечты фантастов об «умном» доме стали реальностью РБК Стиль и LG ThinQ, 11:29 CNN узнал о недовольстве Трампа своим адвокатом Политика, 11:29 Hyundai показал шагающий автомобиль для космических исследований Авто, 11:28 Токен криптобиржи Binance за сутки подорожал в 1,5 раза Крипто, 11:27 Интернет-магазин ищет фулфилмент-оператора: как не ошибиться при выборе Pro, 11:25 Южная Корея одобрила применение вакцины AstrаZeneca Общество, 11:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число заболевших COVID-19 в России достигло 4 млн

За последние сутки в стране выявили 14,4 тыс. заболевших — это минимум с середины октября. Всего в России COVID-19 диагностировали у 4,012 млн человек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За время пандемии коронавируса в России инфекцию выявили более чем у 4 млн человек, за сутки это число увеличилось на 14 494, следует из данных оперативного штаба.

Это первый случай с середины октября 2020 года, когда суточный прирост заболевших составил менее 15 тыс. 17 октября выявили 14 922 человека с коронавирусом.

Общее число заразившихся в стране — 4 012 710 человек. От этого количества 948,4 тыс. заражений пришлись на Москву (плюс 1441 за сутки), еще 348,6 тыс. заболевших зарегистрировали в Санкт-Петербурге (плюс 1169 за сутки) и 201,7 тыс. — в Московской области (плюс 650 за сутки).

В пятерку регионов по количеству заразившихся коронавирусом также входят Нижегородская область (89,1 тыс. с начала пандемии) и Свердловская — 73,6 тыс.

Роспотребнадзор сообщил о новом тесте для экспресс-диагностики COVID-19
Общество
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

С начала пандемии от COVID-19 вылечились 3,5 млн человек, суточный прирост выздоровевших составил 22,5 тыс.

Помимо этого, за последние 24 часа в России зафиксировали 536 летальных исходов после заболевания COVID-19. Общее число смертей в стране, по информации штаба, выросло до 78 134.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию

Но, по данным Росстата, только с апреля по декабрь 2020 года после заражения коронавирусом умерли 162 249 человек. В это число входят данные как о тех, для кого коронавирус стал основной причиной смерти (103 968), так и о других случаях, например, когда инфекция повлияла на развитие смертельных осложнений другого заболевания.

При этом в декабре, по данным статистического ведомства, зарегистрировали наибольшее число смертей после заболевания COVID-19 — 44 435.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 февраля
Общество
В Британии обнаружили «вызывающий беспокойство» штамм коронавируса
Общество
ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter