В Крыму сняли ограничения на работу кафе и ресторанов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму c 15 января для заведений общественного питания снимут часть ограничений. Об этом ранее заявил на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В частности, в торговых центрах работают фудкорты, а кафе и рестораны могут принимать посетителей в ночное время. «Фудкорты работают, ограничения, связанные со временем работы общепита, снимаются. Переходим в прежний режим работы», — заявил на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава республики. Видео с заседания он выложил на станице во «ВКонтакте».

По словам Аксенова, в силе остаются другие требования Роспотребнадзора к работе ресторанов.

На заседании глава республики отметил, что практика всех субъектов России показала, что закрытие общепита или других сфер бизнеса не дает желаемого эффекта по борьбе с коронавирусом, заболеваемость продолжает расти. «Объективно причина не в этом», — добавил он.