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В Крыму сняли ограничения на работу кафе и ресторанов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму c 15 января для заведений общественного питания снимут часть ограничений. Об этом ранее заявил на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В частности, в торговых центрах работают фудкорты, а кафе и рестораны могут принимать посетителей в ночное время. «Фудкорты работают, ограничения, связанные со временем работы общепита, снимаются. Переходим в прежний режим работы», — заявил на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава республики. Видео с заседания он выложил на станице во «ВКонтакте».

По словам Аксенова, в силе остаются другие требования Роспотребнадзора к работе ресторанов.

На заседании глава республики отметил, что практика всех субъектов России показала, что закрытие общепита или других сфер бизнеса не дает желаемого эффекта по борьбе с коронавирусом, заболеваемость продолжает расти. «Объективно причина не в этом», — добавил он.

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С 15 января сняты и другие ограничения, которые действовали в регионе в период новогодних праздников начиная с 25 декабря. Указ опубликован на сайте правительства Крыма. В частности,

  • снят запрет с организации и проведения массовых мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг);
  • вновь могут проводиться в очном режиме групповые занятия по дополнительному образованию.
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С 11 января начались очные занятия в крымских школах. В Севастополе, где, по замечанию губернатора города Михаила Развожаева, ситуация остается «тяжелой, но стабильной», ограничения на работу заведений общественного питания сохранятся до конца января.

С 16 января в Севастополе разрешат проводить экскурсии на открытом воздухе для групп до 15 человек, занятия в школах возобновятся с 18 января. Планируется, что с 1 февраля будет разрешена работа театров и кинотеатров при заполнении залов не более чем на треть.

В Республике Крым за последние сутки зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом. Всего выявлено 28 545 случаев болезни. Выздоровели 23 020 человек, умерли 622. В Севастополе за сутки выявили больных, общее число заразившихся достигло 8034. Выздоровели 7827 человек. Число зарегистрированных смертей — 302.

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