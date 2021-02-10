Россияне включили Толстого и Достоевского в число величайших поэтов

ВИЦОМ выяснил у россиян, каких поэтов они считают величайшими в мире. Среди них оказались Лев Толстой, Федор Достоевский, Николай Гоголь, Антон Чехов и Иван Бунин, которые в основном знамениты своими прозаическими произведениями

Портрет писателя Льва Толстого на выставке (Фото: Jens Meyer / AP)

Русские писатели Лев Толстой и Федор Достоевский, известные своими прозаическими произведениями, вошли в список поэтов, которых россияне считают великими, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты опубликованы на сайте исследовательского центра.

Респондентам задавали открытый вопрос о том, кого из поэтов можно назвать самыми великими в мире и просили назвать до пяти фамилий.

Популярнее всех оказались Александр Пушкин (78% опрошенных), Михаил Лермонтов (43%), Сергей Есенин (37%) и Владимир Маяковский (14%). Фамилию Толстого назвали 11% респондентов, он занял пятое место в списке величайших поэтов в мире. Фамилию Достоевского назвали 6% опрошенных, он замыкает десятку величайших поэтов.

В списке величайших поэтов мира, помимо автора «Войны и мира» и автора «Преступления и наказания», вошли также Николай Гоголь (3%), Иван Бунин, Антон Чехов и Иван Тургенев (все набрали по 2%). А вот из иностранных поэтов россияне вспомнили при ответе на вопрос только Уильяма Шекспира (5%) и Джорджа Байрона (2%).