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Дело губернатора Фургала ,  
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СМИ узнали о связи ареста главы МСП-банка с делом Фургала

Арест главы МСП-банка Дмитрия Голованова оказался связан с делом экс-губернатора Сергея Фургала. По версии следователей, он покровительствовал в выдаче кредитов бизнес-структурам, связанным с политиком и его бывшей женой
Дмитрий Голованов
Дмитрий Голованов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Задержанный и отправленный под домашний арест в прошлом месяце председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов является фигурантом расследования в отношении бизнес-деятельности бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет «Коммерсантъ».

О задержании и домашнем аресте Голованова стало известно 29 января. Пост председателя правления МСП Банка он занимает с июля 2016 года. МСП Банк находится под управлением государственной Корпорации малого и среднего предпринимательства и занимается выдачей кредитов компаниям в этом сегменте.

По версии следствия, в 2019 году МСП Банк выдал два крупных кредита хабаровской компании ООО «Скрап Фар Ист», которая являлась доверительным управляющим доли экс-супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали». Сумма кредитов составила 1 млрд руб. Вернуть деньги компания должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб. Как полагают следователи, Голованов превысил свои полномочия и лично курировал выдачу кредитов структурам, подконтрольным Сергею Фургалу, его родственникам и деловым партнерам. В частности, вопросы у следователей вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств. Его общая стоимость составила лишь 14,5 млн руб., из которых большая часть приходится на стоимость земельного участка, на котором зарегистрирована фирма. При этом еще в 2019 году выручка «Скрап Фар Ист» составляла почти 4,5 млрд руб. В июле 2020 года МСП Банк обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании ООО «Скрап Фар Ист» банкротом.

Как пишет газета, экс-супруге Фургала Ларисе Стародубовой принадлежит доля в 25% «Амурстали». Компания закупала металлолом, собранный ООО «Скрап Фар Ист», и в виде переработанных стальных слитков экспортировала металл в Южную Корею. Бывший директор завода Сергей Кузнецов подписывал поручительства по кредитам «Скрап Фар Ист» и в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). МСП Банк подал иск и о банкротстве «Амурстали». С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн руб.

В феврале 2020 года к работе на «Амурстали» приступил новый генеральный директор Григорий Фрейдин. В июле он говорил, что предыдущие руководители предприятия совершали махинации со средствами «Амурстали», которые приблизили завод к банкротству. В декабре заместитель председателя СК России Ростислав Рассохов сообщил, что следователи проверяют причастность Фургала и Стародубовой к мошенничеству на «Амурстали». Вскоре стало известно, что правоохранительные органы проводят обыски у бывшей жены Фругала.

РБК направил запрос в МСП Банк.

СК предъявил обвинение экс-губернатору Сергею Фургалу
Политика
Сергей Фургал

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Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года. Тогда на выборах он одержал победу над кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который руководил регионом с 2009 года. В начале и середине 2000-х Фургал занимался торговлей лесоматериалами и металлоломом. В 2005 году он вступил в ЛДПР, а спустя два года стал депутатом Госдумы.

В начале июля 2020 года оппозиционного губернатора обвинили в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х годах, когда он занимался бизнесом. Показания на него спустя примерно 15 лет после преступлений дал его бывший партнер. Фургала задержали и доставили в Москву. Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора еще одного члена ЛДПР, Михаила Дегтярева. При этом президент заявлял, что в деле Фургала отсутствует политическая подоплека. Несмотря на это, в регионе с июля вплоть до зимы продолжались массовые акции протеста в поддержку арестованного губернатора.

В начале февраля СК предъявил Фургалу обвинения в окончательной редакции: как полагают следователи, экс-губернатор заказал двух своих конкурентов по бизнесу.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Антон Фейнберг
МСП Банк Сергей Фургал Хабаровский край мошенничество
Материалы по теме
СК предъявил обвинение экс-губернатору Сергею Фургалу
Политика
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