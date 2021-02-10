СМИ узнали о связи ареста главы МСП-банка с делом Фургала

Арест главы МСП-банка Дмитрия Голованова оказался связан с делом экс-губернатора Сергея Фургала. По версии следователей, он покровительствовал в выдаче кредитов бизнес-структурам, связанным с политиком и его бывшей женой

Дмитрий Голованов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Задержанный и отправленный под домашний арест в прошлом месяце председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов является фигурантом расследования в отношении бизнес-деятельности бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет «Коммерсантъ».

О задержании и домашнем аресте Голованова стало известно 29 января. Пост председателя правления МСП Банка он занимает с июля 2016 года. МСП Банк находится под управлением государственной Корпорации малого и среднего предпринимательства и занимается выдачей кредитов компаниям в этом сегменте.

По версии следствия, в 2019 году МСП Банк выдал два крупных кредита хабаровской компании ООО «Скрап Фар Ист», которая являлась доверительным управляющим доли экс-супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали». Сумма кредитов составила 1 млрд руб. Вернуть деньги компания должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб. Как полагают следователи, Голованов превысил свои полномочия и лично курировал выдачу кредитов структурам, подконтрольным Сергею Фургалу, его родственникам и деловым партнерам. В частности, вопросы у следователей вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств. Его общая стоимость составила лишь 14,5 млн руб., из которых большая часть приходится на стоимость земельного участка, на котором зарегистрирована фирма. При этом еще в 2019 году выручка «Скрап Фар Ист» составляла почти 4,5 млрд руб. В июле 2020 года МСП Банк обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании ООО «Скрап Фар Ист» банкротом.

Как пишет газета, экс-супруге Фургала Ларисе Стародубовой принадлежит доля в 25% «Амурстали». Компания закупала металлолом, собранный ООО «Скрап Фар Ист», и в виде переработанных стальных слитков экспортировала металл в Южную Корею. Бывший директор завода Сергей Кузнецов подписывал поручительства по кредитам «Скрап Фар Ист» и в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). МСП Банк подал иск и о банкротстве «Амурстали». С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн руб.

В феврале 2020 года к работе на «Амурстали» приступил новый генеральный директор Григорий Фрейдин. В июле он говорил, что предыдущие руководители предприятия совершали махинации со средствами «Амурстали», которые приблизили завод к банкротству. В декабре заместитель председателя СК России Ростислав Рассохов сообщил, что следователи проверяют причастность Фургала и Стародубовой к мошенничеству на «Амурстали». Вскоре стало известно, что правоохранительные органы проводят обыски у бывшей жены Фругала.