СК заявил о проверке причастности Фургала к особо крупному мошенничеству

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следственный комитет проверяет причастность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь», заявил заместитель председателя СК Ростислав Рассохов в интервью «Коммерсанту».

«Сергею Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось, однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на «Амурстали» проверяется следствием», — пояснил он. По словам Рассохова, жена Фургала является совладелицей предприятия.

Рассохов также сообщил, что расследование по делу Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении на убийство, находится в завершающей стадии. «В ближайшее время мы планируем предъявить Фургалу и его соучастникам обвинение в окончательной редакции в двух убийствах (ст. 105 УК) и покушении на убийство, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела», — уточнил зампредседателя СК.

Сергея Фургала задержали ночью 9 июля, после этого его этапировали в Москву. Позже в тот же день задержали двух депутатов Законодательной думы Хабаровского края Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. Ранее они входили в состав руководства завода «Амурсталь», который расположен в Комсомольске-на-Амуре. В частности, Кузнецов был гендиректором, а Козлов — замгендиректора по безопасности.