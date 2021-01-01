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Дело губернатора Фургала ,  
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СК заявил о проверке причастности Фургала к особо крупному мошенничеству

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следственный комитет проверяет причастность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь», заявил заместитель председателя СК Ростислав Рассохов в интервью «Коммерсанту».

«Сергею Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось, однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на «Амурстали» проверяется следствием», — пояснил он. По словам Рассохова, жена Фургала является совладелицей предприятия.

Рассохов также сообщил, что расследование по делу Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении на убийство, находится в завершающей стадии. «В ближайшее время мы планируем предъявить Фургалу и его соучастникам обвинение в окончательной редакции в двух убийствах (ст. 105 УК) и покушении на убийство, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела», — уточнил зампредседателя СК.

СК предъявил хабаровскому губернатору обвинение в организации убийств
Общество
Сергей Фургал

Сергея Фургала задержали ночью 9 июля, после этого его этапировали в Москву. Позже в тот же день задержали двух депутатов Законодательной думы Хабаровского края Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. Ранее они входили в состав руководства завода «Амурсталь», который расположен в Комсомольске-на-Амуре. В частности, Кузнецов был гендиректором, а Козлов — замгендиректора по безопасности.

Нынешний генеральный директор «Амурстали» Григорий Фрейдин заявлял, что предыдущие руководители предприятия совершали махинации с средствами «Амурстали», которые довели завод до предбанкротного состояния. Он уточнял, что прибыль от продажи продукции завода, которая шла на экспорт, оседала на сторонних счетах, минуя предприятие. Как уточнял Фрейдин, счета принадлежали компании «Скрап Фар Ист», которая является доверительным управляющим доли жены Фургала Ларисы Стародубовой.

По данным базы СПАРК, Стародубовой принадлежит 25% завода.

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