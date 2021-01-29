Председателя правления МСП Банка отправили под домашний арест

Дмитрий Голованов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Голованова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Голованова Дмитрия Ярославича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 марта 2021 года», — сказали в суде.

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