Бизнес , 29 янв, 20:53
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Председателя правления МСП Банка отправили под домашний арест
Дмитрий Голованов
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Голованова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Голованова Дмитрия Ярославича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 марта 2021 года», — сказали в суде.
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