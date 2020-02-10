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Вирус из Китая ,  
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В России 20 тыс. человек попали под наблюдение врачей из-за коронавируса

По словам главы Роспотребнадзора, более 20 тыс. человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса. Приезжающих в Россию граждан Китая в обязательном порядке отправляют в карантинные зоны на две недели
Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

На сегодняшний день более 20 тыс. человек в России все еще находятся под наблюдением специалистов из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует ТАСС.

По словам Поповой, 6 тыс. из них — граждане КНР.

«Обследованы и госпитализированы из общего количества за весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года 769 человек», — сообщила Попова. Из них у 97 человек был установлен грипп, еще у 121 человека — респираторные заболевания, «вызванные вирусами негриппозной этиологии», уточнила руководитель Роспотребнадзора.

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Всех прибывающих из Китая граждан КНР размещают в карантинных зонах, где они находятся под наблюдением медиков в течение двух недель. Об этом ранее заявляла главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич. Такие зоны создаются по распоряжению главного государственного санитарного врача России во всех регионах России. Также регионам рекомендовано установить «медицинское наблюдение по месту жительства или изоляции» над теми гражданами России, которые возвращаются из Китая. 

Карантинная зона в Екатеринбурге для прибывших из КНР. Фоторепортаж
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Попова также отметила, что пока нет необходимости вводить какие-либо ограничения на территории России из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам Поповой, темп прироста заболеваемости снижается, однако российские и китайские специалисты склонны крайне сдержанно реагировать на это. «Пока высокого оптимизма ни мы, ни они не испытываем», — сообщила глава ведомства.

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Ранее стало известно о том, что двух граждан Китая, у которых ранее на территории России диагностировали заражение новым типом вируса, могут в скором времени выписать. Если это произойдет, в России не останется ни одного инфицированного новым типом коронавируса.

Пока в карантине также остаются эвакуированные из Китая граждане России и стран СНГ. По словам главы Роспотребнадзора, первичные лабораторные исследования не выявили среди них случаев заражения вирусом типа 2019-nCoV.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, медицинское обследование, Анна Попова, Роспотребнадзор
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