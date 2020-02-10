В России 20 тыс. человек попали под наблюдение врачей из-за коронавируса

По словам главы Роспотребнадзора, более 20 тыс. человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса. Приезжающих в Россию граждан Китая в обязательном порядке отправляют в карантинные зоны на две недели

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

На сегодняшний день более 20 тыс. человек в России все еще находятся под наблюдением специалистов из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует ТАСС.

По словам Поповой, 6 тыс. из них — граждане КНР.

«Обследованы и госпитализированы из общего количества за весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года 769 человек», — сообщила Попова. Из них у 97 человек был установлен грипп, еще у 121 человека — респираторные заболевания, «вызванные вирусами негриппозной этиологии», уточнила руководитель Роспотребнадзора.

Всех прибывающих из Китая граждан КНР размещают в карантинных зонах, где они находятся под наблюдением медиков в течение двух недель. Об этом ранее заявляла главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич. Такие зоны создаются по распоряжению главного государственного санитарного врача России во всех регионах России. Также регионам рекомендовано установить «медицинское наблюдение по месту жительства или изоляции» над теми гражданами России, которые возвращаются из Китая.