Полиция задержала пранкера из-за акции в метро на тему коронавируса

Один из участвующих в акции упал на пол вагона метро, а его «сообщники» в это время кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции. Ранее Московский метрополитен уже сообщал о намерении привлекать пранкеров к ответственности

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Полиция Москвы задержала подозреваемого в хулиганстве, который был участником акции в московском метро. Во время нее один из пассажиров имитировал «внезапный приступ» из-за вирусной инфекции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сообщении говорится, что человек упал в вагоне поезда, который ехал от станции «Полежаевская» к станции «Улица 1905 года». При этом «его сообщники» кричали о том, что у молодого человека «опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров».

МВД также сообщает, что молодой человек был не один, ведутся поиски его соучастников.

Отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство на транспорте общего пользования).