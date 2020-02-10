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Полиция задержала пранкера из-за акции в метро на тему коронавируса

Один из участвующих в акции упал на пол вагона метро, а его «сообщники» в это время кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции. Ранее Московский метрополитен уже сообщал о намерении привлекать пранкеров к ответственности
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Полиция Москвы задержала подозреваемого в хулиганстве, который был участником акции в московском метро. Во время нее один из пассажиров имитировал «внезапный приступ» из-за вирусной инфекции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сообщении говорится, что человек упал в вагоне поезда, который ехал от станции «Полежаевская» к станции «Улица 1905 года». При этом «его сообщники» кричали о том, что у молодого человека «опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров».

МВД также сообщает, что молодой человек был не один, ведутся поиски его соучастников.

Московское метро обратится в полицию из-за пранков на тему коронавируса
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Отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство на транспорте общего пользования).

Ранее в социальных сетях уже появлялась информация о людях, использующих тему коронавируса в розыгрышах в метро. Так, например, были опубликованы фотографии и видеоролики с людьми, одетыми в костюмы химической защиты, которые ходили по вагонам и делали вид, что измеряют температуру пассажиров.

Московский метрополитен уже заявлял, что намерен обратиться в правоохранительные органы по поводу розыгрышей. «На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство», — говорилось в сообщении метрополитена на официальной странице в Twitter.

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От вспышки нового типа коронавируса, который вызывает пневмонию, умерли 910 человек, число зараженных превысило 37 тыс. человек. Первые случи заболевания были обнаружены в китайской провинции Хубэй, позже вирус распространился на другие страны. Генеральный директор ВОЗ предупредил, что масштабы распространения инфекции могут быть более широкими, чем сейчас представляют специалисты.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, пранк, метро
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