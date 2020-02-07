Московское метро обратится в полицию из-за пранков на тему коронавируса

Фото: Veronika Plekhanova / Facebook

Московское метро намерено обратиться в правоохранительные органы из-за пранков на тему китайского коронавируса. Об этом сообщается в официальном Twitter метрополитена.

«На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях начали появляться фотографии и видеозаписи людей, которые обыгрывали тему коронавируса в своих шутках в метро.

5 февраля на станции «Александровский сад» в вагон зашли два человека в желтых защитных костюмах и несколько кашляющих людей азиатской внешности в медицинских масках. Их провели по всему составу, на следующей станции пранкеры вышли.