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Вирус из Китая ,  
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Китайские власти дали временное название коронавирусу

Коронавирус 2019-nCoV получил временное название. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Вирус получил предварительное имя NCP — Novel Coronavirus Pneumonia («пневмония, вызываемая новым типом коронавируса»).

Ранее в январе ВОЗ рекомендовала присвоить коронавирусу временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV». Цифры в нем обозначают год выявления болезни, а буквы расшифровываются как «новый тип коронавируса».

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Первые случаи коронавируса зафиксировали в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По последним данным ВОЗ, в Китае вирусом заразились почти 34,6 тыс. человек. За пределами страны — 288 человек.

9 февраля в ВОЗ сообщили, что наибольшее количество смертельных случаев, вызванных заболеванием, было зафиксировано 7 февраля. В этот день от вируса погибли 86 человек. В общей сложности жертвами вируса стали 813 человек, двое из них — за пределами Китая.

Теги: коронавирус, Китай, название
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