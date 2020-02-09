Китайские власти дали временное название коронавирусу

Коронавирус 2019-nCoV получил временное название. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Вирус получил предварительное имя NCP — Novel Coronavirus Pneumonia («пневмония, вызываемая новым типом коронавируса»).

Ранее в январе ВОЗ рекомендовала присвоить коронавирусу временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV». Цифры в нем обозначают год выявления болезни, а буквы расшифровываются как «новый тип коронавируса».

Первые случаи коронавируса зафиксировали в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По последним данным ВОЗ, в Китае вирусом заразились почти 34,6 тыс. человек. За пределами страны — 288 человек.