Общество
На фоне снегопада в Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа

Прибывшие в московский аэропорт Шереметьево пассажиры в течение нескольких часов не могли получить свой багаж. Сбой произошел на фоне аномальных снегопадов, накрывших московский регион 8–9 января

На фоне снегопада в Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа
Video

В аэропорту Шереметьево произошел сбой в системе выдачи багажа, передает корреспондент РБК. Журналистка, прибывшая рейсом из Южно-Сахалинска, более двух с половиной часов прождала у ленты, пока не получила свой чемодан.

По ее словам, рейс прибыл в Шереметьево в 14:45 мск с опозданием около 20 минут. Однако первые чемоданы начали выдавать только через полтора часа после приземления самолета. «Выдали 15–20 чемоданов, и на этом все закончилось. Лента, которая подает багаж на большую ленту, остановилась», — уточнила она.

Вторую порцию багажа начали выдавать примерно через 2,5 часа после прилета. Выдали 35–40 чемоданов, и лента снова остановилась.

Пассажиры с другого рейса рассказали, что ждут багаж уже около трех часов.

«Яндекс Карты» из-за снегопада окрасили участок МКАДа в черный цвет
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Практически все пассажиры этого и других рейсов находятся у ленты выдачи багажа, в зале много людей, ходить трудно. Некоторые пассажиры расположились в ожидании багажа на багажных тележках и даже на полу.

РБК направил запрос в аэропорт Шереметьево.

Вызванный пришедшим с Балкан циклоном снегопад уже принес несколько «снежных» рекордов в Московском регионе. Его окончание синоптики ожидают к 10 января.

На фоне снегопада наблюдались задержки и отмены рейсов. Например, в пресс-службе аэропорта Внуково уточнили, что в связи с ухудшением погоды несколько авиакомпаний приняли решение отменить или перенести вылет рейсов. «Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются водой, горячим питанием и размещаются в гостиницах», — говорится в сообщении.

В Шереметьево днем говорили, что более 70 единиц спецтехники ведут расчистку взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей. В аэропорту предупреждали о возможности «незначительного увеличения времени вылета» и советовали пассажирам приезжать заранее.

На фоне снегопада в Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, около 130 тыс. человек и свыше 15 тыс. единиц техники в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. За последние сутки в столице выпало более 60% месячной нормы осадков,

Снег на проезжей части и тротуарах убирают коммунальщики, сотрудники инженерных и строительных компаний. По словам Бирюкова, для рабочих организовали специальные пункты обогрева, а также работает полевая кухня. «Дополнительно используем циклы очистки дорог и пешеходных зон, так как снегопад продолжается и спустя два часа все вновь покрыто снегом», — сказал заммэра Москвы.

Авторы
Теги
Мария Лисицына
При участии
Маргарита Ларичева
Шереметьево снегопад багаж сбой
