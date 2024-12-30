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Политика ,  
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Финляндия нашла следы якоря рядом с поврежденным кабелем

След от якоря тянется на десятки километров, место, где его опустили, пока не определено. В повреждения кабеля Estlink 2 заподозрили нефтяной танкер Eagle S, членов экипажа допрашивают
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Власти Финляндии, расследуя повреждения подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, обнаружили на дне моря следы, которые, предположительно, мог оставить якорь нефтяного танкера Eagle S, сообщает Bloomberg. Судно задержали 26 декабря.

По словам руководителя Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла, след составляет «десятки километров», но пока не удалось установить, где именно якорь опустили. «След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след] тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров», — сказал он в интервью Yle.

Из-за плохих погодных условий исследование морского дна приостановили.

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Маршрут танкера Eagle S

Танкер Eagle S ходит под флагом Островов Кука, по данным Marine Traffic, он направлялся из Санкт-Петербурга в Египет. 26 декабря финские следователи задержали судно в связи с подозрениями в повреждении электрокабеля Estlink 2, соединяющего энергосети Финляндии и Эстонии, и еще четырех кабелей. Танкер перевели на закрытую якорную стоянку недалеко от порта Килпилахти в Порвоо. Экипаж, состоящий из граждан Грузии и Индии, допрашивают. По данным издания Lloyd's List, на нем нашли оборудование, «позволяющее шпионить в пользу России».

Как пишет Yle, ремонт электрокабеля Estlink 2 займет семь месяцев, стоимость работ составит десятки миллионов евро.

В ноябре на дне Балтийского моря был поврежден кабель C-Lion1. Шведские власти считают, что в обрыве виновно китайское грузовое судно Yi Peng 3. По мнению следователей, капитан умышленно повредил кабель при помощи якоря по требованию российской разведки. Bild сообщил, что капитан сухогруза является гражданином России, однако, по данным WSJ, капитан — гражданин Китая. При этом служба безопасности и разведки Финляндии отмечала, что рано говорить о причинах произошедшего, указав, что в мире ежегодно происходит около 200 обрывов подводных кабелей.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия кабель танкер Финский залив расследование
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