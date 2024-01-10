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В России зафиксировали массовое возвращение доменов после ухода GoDaddy

В России зафиксировали пиковое значение вернувшихся доменов после ухода GoDaddy
Регистраторы Ru-Center и «Рег.ру» приняли более 8 тыс. новых доменов в декабре, что в два раза больше, чем в 2022 году. Причиной могло стать прекращение обслуживания российских клиентов американской компанией GoDaddy
Фото: Асхат Бардынов для РБК
Фото: Асхат Бардынов для РБК

Российские регистраторы Ru-Center и «Рег.ру» в декабре 2023 года обработали в два раза больше заявок о переносе доменов, чем годом ранее, на фоне объявления о прекращении обслуживания клиентов одним из крупнейших мировых игроков GoDaddy. Об этом РБК сообщили в пресс-службе объединенной компании.

«Ru-Center и «Рег.ру» приняли свыше 8 тыс. новых доменов [в декабре 2023 года], — заявили в компании, добавив, что этот показатель в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (3907 заявок). — На желании перенести интернет-активы к крупным российским игрокам сказались и уход ряда иностранных компаний, и внедрение реестра хостеров, обязывающего всех поставщиков соответствовать определенным требованиям безопасности».

В середине декабря 2023 года американская компания GoDaddy, оказывающая услуги регистрации доменов и интернет-хостинга, сообщила, что 31 декабря закроет учетные записи клиентов, которые «могут находиться» в России, писала газета «Коммерсантъ». «После объявления GoDaddy о прекращении обслуживания клиентов в России мы получили и обработали около тысячи заявок о переносе доменов, ранее размещенных у этого регистратора, две трети от физических лиц и треть от юридических», — сообщили в Ru-Center и «Рег.ру».

В пресс-службе объединенной российской компании отметили, что предыдущее массовое возвращение доменов наблюдалось в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. Такую динамику связали с периодами санкционного давления. «В целом тенденция переходить на отечественную инфраструктуру закрепилась и вне пиков, связанных с новостным фоном. Компании все больше в спокойном осознанном режиме принимают меры по повышению устойчивости своих интернет-активов: приобретают резервные имена в национальной зоне, переходят к российским поставщикам хостинга, обращают больше внимание на географию ЦОД (Центров обработки данных. — РБК)», — говорится в заявлении пресс-службы.

Роскомнадзор (РКН) с 1 декабря начал формировать реестр хостинг-провайдеров. Для попадания туда необходимо было до 15 декабря уведомить ведомство о своей деятельности, в противном случае игроков рынка могут признать в России незаконными и лишить возможности легально оказывать услуги.

РКН отклонил 72 заявки на включение в реестр провайдеров хостинга
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
В РКН сообщили, что к 18 декабря личные кабинеты зарегистрировали 346 компаний, из них 290 подали уведомления на включение в реестр, однако только 14 в него попали. По данным ведомства, его сотрудники продолжают проверку по 204 заявкам хостинг-провайдеров.

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Теги
Юлия Овчинникова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Россия домены сайт регистрация США Ru-Center
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