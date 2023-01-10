Украинский паспорт вновь обошел российский в мировом рейтинге

Лидерами рейтинга Henley Passport Index вновь стали Япония, Сингапур и Южная Корея. Одной из наиболее поднявшихся в нем стран эксперты назвали Украину

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За последние десять лет украинский паспорт поднялся на 24 позиции в рейтинге Henley Passport Index, где документы ранжируются исходя из того, в какое количество стран мира их обладатели могут въехать без предварительного получения визы. В обновленном рейтинге (с данными на конец минувшего года) украинский паспорт занял 35-е место, тогда как в 2012 году был только на 60-м. Сейчас граждане Украины могут въезжать без виз (либо получая их по прибытии) в 144 страны и территории мира из 227 учтенных при составлении рейтинга (столько же было и годом ранее). В будущем составители рейтинга допускают возможность вхождения украинского паспорта и в десятку самых «мощных» в мире; это может произойти в случае принятия Украины в ЕС.

Эксперты компании Henley & Partners отмечают, что «на бумаге» Россия занимает в рейтинге близкую позицию — 49-е место, 118 направлений для безвизового въезда. Годом ранее таких направлений было 119, с тех пор россияне лишились возможность въезжать без визы на Тайвань, отмечают составители рейтинга. (В 2012 году Россия находилась на том же 49-м месте, а в 2014-м поднималась до 38-го.) Однако эксперты отмечают, что на деле из-за прекращения авиасообщения с Россией и санкций большинство россиян фактически лишены возможности путешествовать по развитым стран мира.

Кроме того, отмечая близость ВВП России и Южной Кореи, эксперты Henley & Partners указали, что последняя делит в рейтинге с Сингапуром второе место и ее граждане имеют возможность посещать без предварительно полученных виз 192 страны и территории мира.

Лидером же рейтинга пятый год подряд стала Япония — 193 страны и территории. Последнее место по-прежнему занимает Афганистан (27 стран и территорий). Эксперты отмечают, что владельцы паспортов Афганистана, Ирака (29 безвизовых направлений) и Сирии (30) фактически лишены возможности не только для безвизовых путешествий, но и экономического развития.