Украинский паспорт вновь обошел российский в мировом рейтинге

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:22
«Сбер» спрогнозировал ослабление доллара до ₽67,5 на торгах 10 января Инвестиции, 13:18
Кремль назвал критерий оправданности рождественского перемирия Политика, 13:15
В России завели первое дело по новым нормам о пропаганде ЛГБТ Политика, 13:15
Кремль прокомментировал сообщения о встрече Медведева с Нуланд и Волкером Политика, 13:12
Аналитики назвали основных покупателей элитного жилья в 2022 году Недвижимость, 13:12
Кремль пообещал продолжить диалог с Арменией после отказа от учений ОДКБ Политика, 13:05
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Песков сообщил о получении Путиным данных о состоянии Михалкова Политика, 13:02
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать Pro, 13:01
В жилом доме в Коломне взорвался газ Общество, 13:00
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы TEGRUS22W, 12:59
Шойгу пообещал цифровизацию военкоматов Общество, 12:58
АвтоВАЗ начнет производство машин с китайским партнером на заводе Nissan Авто, 12:52
Кинокритик раскрыл причины рекордных сборов фильма «Чебурашка» Life, 12:42
Общество ,  
0 

Украинский паспорт вновь обошел российский в мировом рейтинге

Лидерами рейтинга Henley Passport Index вновь стали Япония, Сингапур и Южная Корея. Одной из наиболее поднявшихся в нем стран эксперты назвали Украину
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

За последние десять лет украинский паспорт поднялся на 24 позиции в рейтинге Henley Passport Index, где документы ранжируются исходя из того, в какое количество стран мира их обладатели могут въехать без предварительного получения визы. В обновленном рейтинге (с данными на конец минувшего года) украинский паспорт занял 35-е место, тогда как в 2012 году был только на 60-м. Сейчас граждане Украины могут въезжать без виз (либо получая их по прибытии) в 144 страны и территории мира из 227 учтенных при составлении рейтинга (столько же было и годом ранее). В будущем составители рейтинга допускают возможность вхождения украинского паспорта и в десятку самых «мощных» в мире; это может произойти в случае принятия Украины в ЕС.

Эксперты компании Henley & Partners отмечают, что «на бумаге» Россия занимает в рейтинге близкую позицию — 49-е место, 118 направлений для безвизового въезда. Годом ранее таких направлений было 119, с тех пор россияне лишились возможность въезжать без визы на Тайвань, отмечают составители рейтинга. (В 2012 году Россия находилась на том же 49-м месте, а в 2014-м поднималась до 38-го.) Однако эксперты отмечают, что на деле из-за прекращения авиасообщения с Россией и санкций большинство россиян фактически лишены возможности путешествовать по развитым стран мира.

Кроме того, отмечая близость ВВП России и Южной Кореи, эксперты Henley & Partners указали, что последняя делит в рейтинге с Сингапуром второе место и ее граждане имеют возможность посещать без предварительно полученных виз 192 страны и территории мира.

Лидером же рейтинга пятый год подряд стала Япония — 193 страны и территории. Последнее место по-прежнему занимает Афганистан (27 стран и территорий). Эксперты отмечают, что владельцы паспортов Афганистана, Ирака (29 безвизовых направлений) и Сирии (30) фактически лишены возможности не только для безвизовых путешествий, но и экономического развития.

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
загранпаспорт Рейтинг визы безвизовые поездки
Материалы по теме
Гренада заметила рост спроса на «золотые паспорта» за счет россиян
Политика
В ЕС договорились не признавать паспорта жителей новых регионов
Политика
Болгария закрыла безвизовый въезд для россиян со служебными паспортами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter